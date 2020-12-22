БЮДЖЕТ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ СКЛАДАТИМЕ МАЙЖЕ ПІВТОРА МІЛЬЯРДА ГРИВЕНЬ

Обласна державна адміністрація підготувала і готова виносити на розгляд обласної ради пропозиції щодо розподілу коштів обласного бюджету на 2021 рік.

Обласний бюджет без врахування бюджетів територіальних громад складатиме 1473 млрд. грн. Про це повідомив заступник голови Кіровоградської ОДА Сергій Шеремет.

«У 2020 році на соціально-економічний розвиток області вплинула коронакриза, а також несприятливі погодні умови для сільського господарства. Обласний бюджет без урахування бюджетів територіальних громад складатиме 1473 млрд. грн. Поточні видатки становитимуть 1429 млрд. грн, понад 97% із яких підуть на галузі соціально-культурної сфери. Капітальні видатки заплановані у сумі 44,7 млн. грн», – уточнив Сергій Шеремет.

Згідно з даними заступника голови ОДА, на наступний рік зокрема обласним закладам охорони здоров’я передбачено фінансування у сумі 34,3 млн.грн, на підтримку АТОвців та їхніх родин скерують 8,3 млн.грн, на розвиток агропромислового комплексу – 0,6 млн.грн, на підтримку малого і середнього підприємництва – 1 млн.грн, на будівництво об’єктів Історико-меморіального заповідника «Чорний Ворон» – 0,5 млн.грн, на підтримку громадських організацій ветеранів та інвалідів – 1,05 млн.грн, на співфінансування об’єктів, що фінансуватимуться із залученням інвестиційних коштів державного бюджету – 8,3 млн.грн та на фінансування природоохоронних об’єктів і заходів закладено 24,5 млн.грн.