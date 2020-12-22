В ОБЛАСТІ МІНЯТИМУТЬ ГІДРАНТИ

На Кіровоградщині 157 гідрантів потребують заміни.

Про це повідомив заступник начальника управління ДСНС України в Кіровоградській області Максим Крутінь під час засідання обласної комісії ТЕБ та НС.

«Невід’ємною складовою успішних дій пожежно-рятувальних підрозділів є належне утримання джерел зовнішнього протипожежного водопостачання. До нього належать пожежні гідранти, пристосовані водонапірні вежі, природні та штучні водойми з обладнаними пірсами для під’їзду пожежних автомобілів.

Перевіривши стан джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, ми виявили 157 несправних гідрантів. Найбільше несправних гідрантів у м. Кропивницькому – 115. З метою поліпшення ситуації у місті встановили 163 нових гідранти, ще 87 планують встановити навесні наступного року», – зазначив Максим Крутінь.

Зі слів заступника начальника управління ДСНС України в області, тривалий час залишаються несправними 19 гідрантів у Новомиргородському районі, 3– в Бобринецькому районі та 1 в Новоархангельському районі.

Поряд із цим, зауважив Максим Крутінь, існує значна проблема з облаштуванням під’їзних майданчиків із твердим покриттям до природних водойм в ОТГ. У громадах необхідно обладнати 188 таких майданчиків.

Загалом на території Кіровоградської області на обліку перебувають 3179 пожежних гідрантів.