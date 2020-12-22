“КИСНЕВІ” ЛІЖКА: БІЛЬШЕ ПОЛОВИНИ – ВІЛЬНІ

Наразі на COVID-19 хворіють 4267 жителів області, 4016 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.
Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
Зайнятість ліжок хворими становить 23,9 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 27,6 %.
251 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:
Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 82;
Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 92;
Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 9;
Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 21;
Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 4;
Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 22;
Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 21.
Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 13 тяжких хворих: 11 – в обласній лікарні, 1 – в Центральній міській лікарні, 1 – в Олександрійській міській лікарні.
Наразі 446 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 206 вільні.