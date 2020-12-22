НА КІРОВОГРАДЩИНІ ЗАТВЕРДИЛИ ПЕРЕЛІК ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ НА 2021 РІК

Обласна комісія ТЕБ та НС затвердила кількість потенційно небезпечних об’єктів на 2021 рік у регіоні.

Згідно з даними управління ДСНС області, таких на території Кіровоградщини 540.

«До переліку потенційно небезпечних об’єктів Кіровоградської області увійшли 21 хіміко небезпечний об’єкт, 47 складів паливно-мастильних матеріалів та нафтобаз, 270 автозаправних та газозаправних станцій, 72 зернозберігальних та зернопереробних підприємств, 39 нафто- та газоперекачувальних станцій, 7 складів вибухових речовин, 18 гідроспоруд та 66 інших небезпечних об’єктів», – повідомив заступник начальника управління ДСНС України в Кіровоградській області Максим Крутінь.

Він пояснив до категорії потенційно небезпечних належать об’єкти, де використовуються, виготовляються, переробляються чи транспортуються небезпечні речовини.

Зі слів заступника начальника управління ДСНС України в області, протягом 2020 року ідентифіковано та включено до переліку 19 об’єктів, 6 із них згодом вилучили у зв’язку з відсутністю чинників небезпеки.