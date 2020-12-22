ПРИ КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОДА СТВОРЯТЬ РОБОЧУ ГРУПУ З ПИТАНЬ ПІДПРИЄМЦІВ

При облдержадміністрації запрацює робоча група, покликана закумулювати найбільш актуальні проблеми мікро та малого бізнесу для подальшого напрацювання пакету рішень на державному рівні.

Про це повідомив голова облдержадміністрації Андрій Назаренко.

Він також зазначив, що аналогічні групи запрацюють в усіх регіонах.

«Нашу роботу з підприємцями координуватиме перший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко. Кожен регіон має свою специфіку. Відтак у Києві матимуть розуміння повної картини. Такий крок дуже важливий для подальшого напрацювання пакету рішень на рівні Кабміну і парламенту», – пояснив Андрій Назаренко.

Очільник Кіровоградщини додав, що минулого тижня мав зустріч із представниками громадських організацій, які представляють інтереси підприємців, представниками мікро та малого бізнесу регіону.

«Моя позиція така: успішною Україна буде тоді, коли буде успішним малий і середній бізнес. Так живе вся Європа», – наголосив Андрій Назаренко на зустрічі.