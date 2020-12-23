КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 23 ГРУДНЯ

За добу на коронавірус захворіло 88 жителів області.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 23 грудня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 1171 ПЛР-тестування та 56 ПЛР-тестувань в обласній лікарні.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

сорок чотири у м. Кропивницькому;

дев’ять у Новоукраїнському районі;

вісім в Устинівському районі;

шість у Добровеличківському районі;

чотири у Благовіщенському районі;

три у Голованівському районі;

три в Олександрівському районі;

три в Онуфріївському районі;

три у Кропивницькому районі;

один у м. Світловодськ;

один у Долинському районі;

один у Знам’янському районі;

один у Компаніївському районі;

один у Маловисківському районі.

Одужали від коронавірусу 47 жителів обласного центру, 6 в Бобринецькому районі, 9 – в м. Олександрія, 3 з Олександрійського району, 7 жителів з Новомиргородського району, по 4 з Новгородківського, Новоукраїнського районів та м. Знам’янка, 1 в Знам’янському районі та 2 жителів з Голованівського району.

Нa Кіровогрaдщині зафіксували 6 летальних випадків COVID-19. Йдеться про 64-річну жінку з Добровеличківського району, 60-річну жінку та 48-річного чоловіка з Новгородківського району, чоловіків 82 років та 72 років з м. Кропивницький та 73-річного чоловіка з м. Світловодськ.