КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 23 ГРУДНЯ

За добу на коронавірус захворіло 88 жителів області.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 23 грудня.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 1171 ПЛР-тестування та 56 ПЛР-тестувань в обласній лікарні.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
сорок чотири у м. Кропивницькому;
дев’ять у Новоукраїнському районі;
вісім в Устинівському районі;
шість у Добровеличківському районі;
чотири у Благовіщенському районі;
три у Голованівському районі;
три в Олександрівському районі;
три в Онуфріївському районі;
три у Кропивницькому районі;
один у м. Світловодськ;
один у Долинському районі;
один у Знам’янському районі;
один у Компаніївському районі;
один у Маловисківському районі.
Одужали від коронавірусу 47 жителів обласного центру, 6 в Бобринецькому районі, 9 – в м. Олександрія, 3 з Олександрійського району, 7 жителів з Новомиргородського району, по 4 з Новгородківського, Новоукраїнського районів та м. Знам’янка, 1 в Знам’янському районі та 2 жителів з Голованівського району.
Нa Кіровогрaдщині зафіксували 6 летальних випадків COVID-19. Йдеться про 64-річну жінку з Добровеличківського району, 60-річну жінку та 48-річного чоловіка з Новгородківського району, чоловіків 82 років та 72 років з м. Кропивницький та 73-річного чоловіка з м. Світловодськ.