НА КІРОВОГРАДЩИНІ АКТУАЛІЗУЮТЬ ПРОГРАМУ З УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ

Фахівці облдержадміністрації проводять роботу над актуалізацією програми з утилізації відходів.

Про це повідомив перший заступник голови Кіровоградської ОДА Валерій Жалдак під час робочої зустрічі з головами громад Олександрійського району.

«Наразі в області 402 сміттєзвалища. Звалища ТПВ перевантажені та не відповідають санітарним нормам. Можливості розширення полігонів суттєво обмежені. Створення ефективної та рентабельної системи управління відходами максимального зменшить їх захоронення на полігонах і збільшить обсяги переробки», – зазначив Валерій Жалдак.

Посадовець додав, що новообраним керівникам органів місцевого самоврядування слід якнайшвидше провести роботу з обстеження територій району та скласти загальний перелік усіх місць видалення відходів.

Також Валерій Жалдак закликав голів громад надати пропозиції щодо земельних ділянок для будівництва сміттєпереробних заводів із урахуванням адміністративно – територіального розподілу.