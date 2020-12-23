ОБЛАДНАННЯ, КАМЕРИ, МЕБЛІ: КУДИ ПІШЛИ ОСВІТНІ КОШТИ

Понад 200 мільйонів гривень держава вклала в оснащення шкіл на Кіровоградщині впродовж року.

Про це повідомив голова облдержадміністрації Андрій Назаренко під робочої зустрічі з головами громад Олександрійського району.

«У 2020-му тривало оснащення наших освітніх закладів відповідно до стандартів нового освітнього простору. На сучасне комп’ютерне, навчальне, спортивне, протипожежне обладнання, шкільні меблі, автобуси спрямовано більше 200 мільйонів гривень», – зазначив голова ОДА.

Як уточнили в департаменті освіти й науки облдержадміністрації, на ці кошти придбали 13 шкільних автобусів, 87 навчальних кабінетів (переважно математики) й обладнання для 48 харчоблоків.

Перші класи шкіл області отримали сучасні меблі, комп’ютерне й навчальне обладнання, а класи з інклюзивною формою навчання – коригувальне обладнання.

Також 36 корпусів професійних училищ і коледжів вдалося оснастити автоматичною пожежною сигналізацією, 23 приміщення шкіл – системами відеоспостереження та турнікетами.

В Олександрії створили новий професійний центр для майбутніх зварювальників.