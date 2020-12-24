БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЇ, КОНЦЕРТИ: ЩО ЧЕКАЄ НА ОБЛАСТЬ У 2021 РОЦІ?

Наразі найпопулярнішим побажанням щодо 2021 року є «аби краще за цей рік». І справді, пандемія навчила весь світ не будувати далекоглядних планів. Водночас хоч трохи розібратися в тому, чого очікувати у 2021 році, ой як кортить. Тому «Народне слово» зібрало інформацію про найцікавіші заходи та найочікуваніші проєкти, які мають відбутися і втілитися на Кіровоградщині у новому, 2021 році.

Дороги та водопроводи

На сайті обласної ради вже опублікований орієнтовний перелік інвестиційних та інфраструктурних проєктів, реалізацію які мають здійснювати у 2021 році коштами державного та обласного бюджету інвестиційного спрямування. Хоч перелік поки орієнтовний і можливі зміни, та цифри кошторису і дати в ньому проставлені чіткі та конкретні.

Мабуть, одним із найочікуваніших проєктів, який нарешті запланували, є будівництво каналізаційниx очисниx споруд та підключення їх до мереж у місті Долинська (тепер – Кропивницького району). Будівництво планують розпочати у 2021, а закінчити у 2023 році. На це з обласного бюджету передбачать 41,36 мільйона гривень. Загалом трирічний проєкт має кошторис у 143 мільйона 687 тисяч гривень. Нагадаємо: під час третього засідання облкомісії з попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку у серпні 2020 року визначили, що на будівництво групового водопроводу в Долинській виділять 10 мільйонів гривень, а на реконструкцію західного водогону міста – ще два мільйони..

Також водопровід обіцяють побудувати в селі Калинівка, а відремонтувати – в селі Степове Кропивницького району. На реконструкцію водопровідної мережі у 2021 році можуть розраховувати мешканці села Щасливе Олександрійського району.

Також серед довгограючих і очікуваних проєктів є аварійний шляхопровід через залізничну колію в селищі Олександрівка та аварійний міст через річку Тясмин, які з’єднують дві автомобільні дороги загальнодержавного значення: Київ – Знам’янка та Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв. У Держфонді регіонального розвитку передбачено на реконструкцію мосту через річку та ділянки дороги поруч 28,3 мільйона гривень, а на реконструкцію шляхопроводу через залізничну колію – 17,4 мільйона.

Крім того, «Укравтодор» обіцяє повністю оновити покриття дороги державного значення М-12 «Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка», а саме всю протяжність того відрізку траси, який пролягає через Кіровоградщину.

Інвестиції та промисловість

На Кіровоградщині у порівнянні з минулим роком майже на 400 мільйонів зріс обсяг капітальних інвестицій у промисловість і досяг позначки у 1,2 мільярди гривень. Про це розповів голова облдержадміністрації Андрій Назаренко.

– Це і закордонні інвестиції, і наші – місцевих компаній. Загалом маємо реалізованих більше двох десятків інвестиційних проєктів. Наприклад, на Кіровоградщині за цей рік побудували 11 сонячних електростанцій, – розповів голова ОДА.

Окремо Андрій Назаренко відзначив успішність інвестиційного проєкту холдингу «Агровіста», який побудував для Світловодського терміналу найбільшу річкову баржу в Україні. Сума капіталовкладень склала близько п’яти мільйонів доларів.

Щодо планів на наступний рік, то в цій галузі мають продовжити створення індустріального парку «Олександрія», закінчення якого передбачили у 2022 році. На це з Держфонду регіонального розвитку передбачили на рік 9,63 мільйона гривень.

Екологія

Амбітні плани у обласної влади і щодо екологічних проєктів. Насамперед це створення шести ландшафтних заказників. Як повідомили в обласному департаменті екології, шість проєктів передані до обласної ради, де їх мають затвердити депутати.

Йдеться про «Бобринківську балку», «Варламівську балку», «Олексіївську балку» в Бобринецькому районі та ландшафтні заказники «Миколин яр», «Людвінські скелі», «Балка Репетуха» на території Вільшанського району.

Також за рахунок обласного бюджету планують покращити стан гідрологічних об’єктів області. У 2021 році обіцяють виділити на реконструкцію споруд очищення стічних вод в селі Володимирівка Знам’янського району 3 мільйони 362 тисячі гривень, а на реконструкцію каналізаційних очисних споруд із новим будівництвом цеху в обласному центрі – 6 мільйонів 874 тисячі гривень.

На річку Інгул, яка протікає через центр міста Кропивницький, з обласного бюджету-2021 передбачили 6 мільйонів 700 тисяч гривень. Ці кошти мають піти на відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки, спрямованого на її природонаближене відновлення.

Також вже відомі об’єкти, які профінансують з держбюджету, а саме з Фонду регіонального розвитку, наступного року. Тут у категорії «природоохоронні заходи» вписані реконструкція території парку «Сквер на Соборній» в Новоукраїнці та будівництво контейнерних майданчиків для твердих побутових відходів в Онуфріївці.

Охорона здоров’я

Пандемія коронавірусної інфекції яскраво показала, якою важливою є сфера охорони здоров’я і як багато капіталовкладень потребує її інфраструктура на Кіровоградщині. Тож не дивно, що у Держфонді регіонального розвитку на наступний рік у цій сфері передбачено п’ять проєктів на загальну суму у 103 мільйона гривень, а серед інших субвенцій інвестиційного спрямування – 20 проєктів на суму 88,8 мільйона гривень.

Тож наступного року планують ремонтні роботи в Петрівській центральній райлікарні, Бобринецькій, Новгородківській ЦРЛ, центральній міськлікарні Кропивницького. За кошти держфонду планують придбати обладнання Вільшанській ЦРЛ, Кропивницькій центральній міській лікарні та клінічній дитячій поліклініці в обласному центрі.

Щодо інвестиційних субвенцій, то тут перераховані ремонти різних відділень в Знам’янській міській лікарні імені А.В.Лисенка, амбулаторії загальної практикисімейної медицини в селі Глинськ Світловодського району, міськлікарні №1 Олександрії, міській лікарні швидкої медичної допомоги Кропивницького, Компаніївської та Світловодської ЦРЛ.

Окремо обіцяють придбати у 2021 році 20 стоматологічних установок для територіального стоматологічного об’єднання в Кропивницькому та ангіограф для кардіологічного відділення Знам’янської міськлікарні.

Афіша Кіровоградщини

І хоча карантинні обмеження наразі встановлені на січень, а подальший розвиток епідемії коронавірусної інфекції COVID-19 передбачити важко, але вже зараз заявлені гастролі цікавих виконавців, театральних труп та музичних гуртів на Кіровоградщині.

Так, наступного року в Кіровоградському академічному обласному музично-драматичному театр імені М. Кропивницького анонсують багато цікавих вистав різних театрів. Наприклад, дві вистави за творами Михайла Булгакова: «Майстер і Маргарита» у постановці Валерія Беляковича наприкінці січня і «Собаче серце» в інтерпретації Валерія Золотухіна у лютому. На жаль, ці вистави проходитимуть чомусь російською мовою.

Із концертним туром по містах України пройдуть музичний гурт «Беz обмежень», який відвідає Кропивницький та Олександрію у лютому 2021 року, а також співачка Ірина Білик, яка завітає у ці ж міста у березні.

Музична група Vivienne Mort, які вже двічі планували виступи в Кропивницькому і двічі скасовували їх через карантинні обмеження, додали Кіровоградщину до концертного туру в 2021 році. Передбачається, що насолодитися їхньою творчістю можна буде в обласній філармонії наприкінці травня.

Цікаво, що серед афіш Кіровоградської філармонії на 2021 рік анонсується і виступ російського виконавця за іменем Льоша Свік: він начебто має дати сольний концерт тут 19 травня. Загалом у нього передбачається цілий концертний тур по 12 обласних центрах України з 12 травня 2 червня.

До Олександрії ж у травні завітає гурт «Антитіла». А у світловодському Будинку культури у березні можна буде переглянути виставу «Женихи» від Сучасного театру.

Щодо гумористів, то поки гастролей колишнього колективу президента Володимира Зеленського «95 квартал» не передбачається. Водночас до Кіровоградщини завітає інший проєкт «Студії квартал-95» – «Ліга сміху». Так, 11 липня зі сцени Обласної філармонії жартуватимуть команди «Дніпро», «ВКВ», «Прозрачний гонщик».

Але який же культурний рік на Кіровоградщині може пройти без балету, який став фаворитом серед мешканців області? От і 2021 рік не обійдеться без фантастичного виступу Національного балету Грузії «Сухішвілі». Насолодитися цим феєричним, колоритним і незабутнім дійством мешканці області зможуть вже 24 березня, все в тій же Кіровоградській філармонії.

Якщо чекати на наступний рік вже немає сил і хочеться культурно прикрасити вечори очікування зимових свят, то тут мешканців Кіровоградщини виручає власна постановка новорічної казки «Дванадцять місяців» на сцені обласного театру імені Марка Кропивницького. Постановка з’явилася завдяки співпраці директора театру Володимира Єфімова і головного режисера Євгена Курмана. Ця дитяча вистава передбачає, окрім цікавого дійства, балетмейстеркою якого стала Марина Опря, й інтерактивну ігрову програму. Дарувати новорічну казку дітям будуть кіровоградські діячі театру щоденно з 25 по 30 січня 2020 року, а також з 2 по 10 січня 2021 року. Ба більше: вистави проходитимуть двічі на день, о 11:00 та о 14:00.

Тож дотримуйтесь карантинних застережень, носіть захисні маски, мийте руки і слідкуйте за виконанням обіцянок обласної влади в 2021 році разом із «Народним словом».

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ