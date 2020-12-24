ЗАТРИМАЛИ ЗЛОЧИНЦІВ, ЯКІ ТЕРОРИЗУВАЛИ ФЕРМЕРА (ФОТО, ВІДЕО)

На Кіровоградщині викрито членів злочинної групи на вимаганні переоформлення 30 га сільськогоподарських земель та 30 тис доларів США.

Завдяки скоординованій та злагодженій роботі прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури, працівників ГУ Національної поліції в області та Служби безпеки України в області викрито злочинну групу за етнічною ознакою, члени якої об’єктивно підозрюються у вимаганні переоформлення земельної ділянки Відео затримання: https://fex.net/uk/s/5befnzv

Спецоперація по затриманню двох підозрюваних осіб була проведена правоохоронними органами Кіровоградщини учора, 23 грудня 2020 року.

Двоє мешканців Онуфріївського району протягом місяця тримали керівника фермерського господарства у психологічному тиску вимагаючи у такий спосіб повернення неіснуючого боргу у сумі 30 тис доларів США та переоформлення на них земельної ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 30 га. Члени злочинної групи залякували та погрожували застосуванням до фермера та членів його родини фізичного насильства, у випадку не виконання ним їхніх вимог, а на підтвердження серйозності своїх дій вчинили пошкодження майна потерпілого.