ЗАТРИМАЛИ ЗЛОЧИНЦІВ, ЯКІ ТЕРОРИЗУВАЛИ ФЕРМЕРА (ФОТО, ВІДЕО)

На Кіровоградщині викрито членів злочинної групи на вимаганні переоформлення 30 га сільськогоподарських земель та 30 тис доларів США.
Завдяки скоординованій та злагодженій роботі прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури, працівників ГУ Національної поліції в області та Служби безпеки України в області викрито злочинну групу за етнічною ознакою, члени якої об’єктивно підозрюються у вимаганні переоформлення земельної ділянки
Відео затримання: https://fex.net/uk/s/5befnzv
Спецоперація по затриманню двох підозрюваних осіб була проведена правоохоронними органами Кіровоградщини учора, 23 грудня 2020 року.
Двоє мешканців Онуфріївського району протягом місяця тримали керівника фермерського господарства у психологічному тиску вимагаючи у такий спосіб повернення неіснуючого боргу у сумі 30 тис доларів США та переоформлення на них земельної ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 30 га. Члени злочинної групи залякували та погрожували застосуванням до фермера та членів його родини фізичного насильства, у випадку не виконання ним їхніх вимог, а на підтвердження серйозності своїх дій вчинили пошкодження майна потерпілого.
У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБ України задокументували кілька фактів причетності фігурантів до протиправної діяльності.Правоохоронці затримали зловмисників згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в одній з кав’ярень.Проведено невідкладні слідчі дії, у тому числі обшуки за місцями проживання та в автомобілях фігурантів.
Наразі вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Також до суду готується клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Триває слідство.