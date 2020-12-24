“КОВІДНІ” ЛІЖКА: ТРИ ЧВЕРТІ – ВІЛЬНІ

Наразі на COVID-19 хворіють 4255 жителів області, 3995 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.
Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
Зайнятість ліжок хворими становить 24,8 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 28,9 %.
260 стаціонарних ліжка у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на
Наразі на COVID-19 хворіють 4255 жителів області, 3995 лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
‼️Зайнятість ліжок хворими становить 24,8 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 28,9 %.
‼️260 стаціонарних ліжка у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:
Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 90;
Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 83;
Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 11;
Кропивницька ЦРЛ Кропивницької районної ради – 2;
Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 23;
Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 4;
Добровеличівська ЦРЛ Добровеличівської районної ради – 22;
Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 25.
Загалом до апаратів штучної вентиляції легень підключено 15 тяжких хворих в обласній лікарні.
Наразі 559 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 311 вільні.
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