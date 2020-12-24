МИСТЕЦТВО ФІКСУВАТИ ЖИТТЯ (ФОТОГАЛЕРЕЯ)

Вони здатні в усій повноті і красі донести до глядача побачене. Об’єктив їх фотокамер фіксує час, зберігає чудові, неповторні миттєвості, з яких складається наше життя.

Саме так можна сказати про учасників XXIV художньої фотовиставки «Погляд-2020», що відкрилася в обласному Центрі народної творчості та буде працювати до кінця року.

Їх 89 – досвідчених фотомитців і фотоаматорів, представників різних куточків України, яких об’єднує не тільки вміння відображати життєві моменти, а й висловлювати почуття за допомогою фотографії.

Чому виставка має саме таку назву? За словами її організатора, методиста з фотомистецтва обласного Центру народної творчості Сергія Гусарченка, у будь-якого митця свій погляд на світ. І не можна визначити, в кого він кращий: усі тут рівні! Може, тому й живе виставка 24 роки! За цей час вона вийшла на всеукраїнський та міжнародний рівні: проводилась у Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі та Хмельницькому, знайомила з українським фотомистецтвом жителів м. Хайфа в Ізраїлі. Але традиційно наприкінці року радує своїми роботами кропивничан.

На відміну від багатьох інших фотовиставка «Погляд» є надзвичайно демократичною, адже не обмежує тематичними рамками, що надає змогу її учасникам представляти роботи різнопланово. Натюрморти і портрети, пейзажі і філософські фото – усі вони дозволяють уявляти і домислювати, відображати світосприйняття людини, її ставлення до життя.

Вражають чорно-білі фотографії… Саме вони передають глядачеві почуття авторів, їхні думки та настрій, які стають яскравими та багатокольоровими.

Представлені на виставці роботи мають особливий стиль та неповторність. Хоча, на перший погляд, зображують вони прості та звичайні речі, але їхні автори так майстерно фіксують ті чи інші моменти життя, що здивовано зупиняєшся перед фотографіями й замислюєшся: як можна було цього не помітити?

Ірина СОЛУЯНОВА,

завідуюча видавничого відділу

обласного Центру народної творчості