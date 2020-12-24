НАЗВАНО ПЕРЕЛІК НАЙЗАТРЕБУВАНІШИХ НА КІРОВОГРАДЩИНІ ПРОФЕСІЙ

У розрізі професій найбільший попит роботодавців Кіровоградщини спостерігається на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технічного устаткування і кваліфікованих робітників.

Це трактористи-машиністи сільськогосподарського виробництва, водії, трактористи, машиністи (кочегари) котельної, оператори котельні, слюсарі-ремонтники, електрогазозварники, швачки, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсарі з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, монтери колії, токарі, дорожні робітники, електрослюсарі чергові та з ремонту електроустаткування, робітники з комплексного обслуговування та ремонту будинків, слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, слюсарі-сантехніки.

Також затребувані працівники сфери послуг (продавці, кухарі, охоронники, молодші медичні сестри, соціальні робітники, офіціанти, помічники вихователя, бармени).

Залишається високим попит на фахівців з досвідом роботи та професіоналів: бухгалтери, медичні сестри, вчителі закладу загальної середньої освіти, спеціалісти державної служби, вихователі, фахівці, економісти, агрономи, інспектори, лікарі загальної практики – сімейні лікарі, асистенти вчителя, вихователі дошкільних навчальних закладів, інженери, електрики дільниці.

Серед найпростіших професій найбільш затребувані підсобні робітники, прибиральники службових приміщень, вантажники, сторожа, двірники, комірники, укладальники-пакувальники та робітники з благоустрою.

Відділ статистики та прогнозування Кіровоградського обласного центру зайнятості