ПОВІСТЬ НА РУШНИКУ (ФОТО)

В Музеї мистецтв розгорнуто виставку вишитих рушників «Повість мого життя» майстрині народної вишивки, членкині Національної спілки майстрів народного мистецтва України Зінаїди Андреяшевської.

Отримавши професію техніка-технолога швейного виробництва, пані Зінаїда тридцять років пропрацювала на швейній фабриці (сьогодні – Приватне акціонерне товариство «Швейна фабрика «Зорянка») та з 1992 року – на фабриці «Україна» у нинішньому Кропивницькому.

У 1999 році вийшла на заслужений відпочинок, і саме в цей час проявився потяг до вишивки, адже рукоділлям займалася ще змалку, любов до вишивки їй прищепила бабуся Параскева, яка любила та вміла прясти, ткати, вишивати гладдю.

Попервах це були вишиті картини, серветки, пізніше почала вишивати рушники.

З 2008 року Зинаїда Володимирівна – членкиня клубу народних ремесел «Ниточка» та обласного творчого об’єднання «Дивосвіт».

Майстриня є учасницею всеукраїнських, обласних та міських тематичних виставок та акцій: виставки декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Торжество благодаті, сумління, таланту» обласного свята духовного співу «Молюсь за тебе, Україно» (2015, 2017, 2019 рр.), виставки декоративно-ужиткового мистецтва «Калиновий розмай» (2016 р.), виставки декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва обласного творчого об’єднання «Дивосвіт» (2016 та 2019р.р.), виставки «Країна майстрів» обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України (2019р.).

Саме вона вишила рушник орнаментом, характерним для Кіровоградської області, з яким вона взяла участь у параді вишиванки в місті Києві під час міжнародного фестивалю «Країна Мрій» (2009р.).

У 2017-2019 роках брала участь у Всеукраїнському мистецькому проєкті «Кращий твір року».

22 грудня 2018 року рішенням атестаційної комісії Національної спілки майстрів народного мистецтва України атестована на Народного майстра.

З 2012 року Зінаїда Володимирівна бере активну участь у культурно-масових заходах та акціях Музею мистецтв (Кіровоградського обласного художнього музею): виставці робіт декоративно-ужиткового мистецтва «Сонячна ниточка» Майстрів клубу народних ремесел «Ниточка» Кіровоградського районного Будинку культури (2012р.), виставці робіт декоративно-ужиткового мистецтва «Квітучий сад» Майстрів клубу народних ремесел «Ниточка» Кіровоградського районного Будинку культури (2017 р.), виставка «Країна майстрів» до Всеукраїнського Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва (2018 р.), Міжнародній акції «Ніч музеїв», присвяченій Міжнародному дню музеїв (2018-2019 р.р.). Зінаїда Володимирівна разом з науковими співробітниками музею неодноразово брала участь у пересувній виставці «Українська вишивка. Рушник» де не лише розповідала про символіку вишитого рушника, а й проводила авторські майстер-класи з вишивки в техніці художньої та полтавської гладі для учнів навчальних освітніх закладів Кропивницького.

Навчила вишивці рушників ручними рушниковими швами Зінаїду Андреяшевську членкиня Національної спілки художників України, Національної спілки майстрів народного мистецтва України Ольга Коломієць.

На виставці вишитих рушників «Повість мого життя» експонується двадцять сім рушників, малюнки для деяких з них майстриня створила сама.

Чільне місце на виставці посідає рушник «Бабусина квітка» (2020). Він вишитий червоними нитками полтавською гладдю членами родини майстрині як шана та дань світлої пам’яті мами та бабусі майстрині на знак подяки за прищеплену любов до життя та до творчості займає.

Експозицію органічно доповнюють різноманітні документальні матеріали, що відображують життєвій та творчій шлях майстрині. А колекція музею, після проведення виставки поповниться авторським рушником «Полтавський» (2016).

Олена СТЕПАНОК, завідуюча відділу науково-просвітницької роботи

Музею мистецтв (м.Кропивницький)