ПОМЕР 17-РІЧНИЙ ПІДЛІТОК: КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 24 ГРУДНЯ

У Кіровоградській області зафіксували ще 141 випадок інфікування на коронавірус, одужало-146.

2 жителів померло, серед яких 17-річний підліток з м. Кропивницький. Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 24 грудня.

“Хлопець помер від ускладнень, спричинених тяжким орфанним (генетичним) захворюванням”, – зазначила лікарка.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 823 ПЛР-тестування та 22 ПЛР-тестування в обласній лікарні.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

сімдесят дев’ять у м. Кропивницькому;

вісім у м. Олександрія;

одинадцять у Маловисківському районі;

сім у Новомиргородському районі;

шість у Кропивницькому районі;

п’ять у Новоукраїнському районі;

чотири у Гайворонському районі;

чотири у Долинському районі;

три у м. Знам’янка;

два у Знам’янському районі;

три у Благовіщенському районі;

два у Добровеличківському районі;

два у Новоархангельському районі;

два у Новгородківському районі;

один в Олександрівському районі;

один у м. Світловодськ;

один у Петрівському районі.

Одужали від коронавірусу 72 жителів обласного центру, 6 в Кропивницькому районі та стільки ж в Вільшанському та Долинському районах, 3 з м. Олександрія, 25 жителів з Новомиргородського району, 9 в м. Знам’янка, по 2 жителів в Знам’янському, Новоукраїнському та Гайворонському районах, 4 з Олександрівського району та стільки ж з Новоархангельського району, а також по 1 жителю з Бобринецького, Світловодського, Компаніївського, Маловисківського та Новгородківського районів.

Також від коронавірусу помер 72-річний чоловік з м. Кропивницький.