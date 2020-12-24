ПОМЕР 17-РІЧНИЙ ПІДЛІТОК: КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 24 ГРУДНЯ

У Кіровоградській області зафіксували ще 141 випадок інфікування на коронавірус, одужало-146.
2 жителів померло, серед яких 17-річний підліток з м. Кропивницький. Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 24 грудня.
“Хлопець помер від ускладнень, спричинених тяжким орфанним (генетичним) захворюванням”, – зазначила лікарка.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 823 ПЛР-тестування та 22 ПЛР-тестування в обласній лікарні.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
сімдесят дев’ять у м. Кропивницькому;
вісім у м. Олександрія;
одинадцять у Маловисківському районі;
сім у Новомиргородському районі;
шість у Кропивницькому районі;
п’ять у Новоукраїнському районі;
чотири у Гайворонському районі;
чотири у Долинському районі;
три у м. Знам’янка;
два у Знам’янському районі;
три у Благовіщенському районі;
два у Добровеличківському районі;
два у Новоархангельському районі;
два у Новгородківському районі;
один в Олександрівському районі;
один у м. Світловодськ;
один у Петрівському районі.
Одужали від коронавірусу 72 жителів обласного центру, 6 в Кропивницькому районі та стільки ж в Вільшанському та Долинському районах, 3 з м. Олександрія, 25 жителів з Новомиргородського району, 9 в м. Знам’янка, по 2 жителів в Знам’янському, Новоукраїнському та Гайворонському районах, 4 з Олександрівського району та стільки ж з Новоархангельського району, а також по 1 жителю з Бобринецького, Світловодського, Компаніївського, Маловисківського та Новгородківського районів.
Також від коронавірусу помер 72-річний чоловік з м. Кропивницький.