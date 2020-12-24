РІК, ЩО МИНАЄ: КІРОВОГРАДЩИНА ТА СВІТ

Рік, що минає, для області у центрі України ознаменувався, за великим рахунком, лише кількома помітними позиціями – як зі знаком «плюс», так і навпаки.

Дійсно історична подія: цьогоріч, нарешті, відремонтували найпекельнішу дорогу України – трасу Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв.Вартість робіт склала1,2 мільярда гривень. Протяжність – близько 75 кілометрів. При правильній експлуатації очікуваний міжремонтний термін бетонної дороги Н-14 складає 18 років. Урочисто рух по ній запустили в середині листопада.

Вперше в історії Кіровоградщини її очільник потрапив у корупційний хабарницький скандал та був спійманий «на гарячому»: не пропрацювавши й року, Андрій Балонь у червні був затриманий НАБУ за вимагання хабара за те, щоб не заважати діяльності іншого чиновника. Посадовець залучив як пособника керівника одного з підрозділів цієї ж ОДА. І вже той озвучив вимогу: 110 тисяч гривень щомісяця. Згодом підозрювані свої вимоги збільшили, зажадавши отримувати щомісяця 15% від офіційного обороту держструктур, що перебували у підпорядкуванні головного управління органу виконавчої влади. З огляду на показники попередніх періодів, йшлося про суму близько 1,8 мільйона гривень. Перший транш у розмірі 100 тисяч гривень передано на початку червня. Після отримання другого траншу в 250 тисяч гривень голову та посадовця ОДА викрили та затримали у результаті спільної операції НАБУ, САП, ГУ БКОЗ та УСБУ.

Тоді ж народний депутат України, керівник обласного осередку партії «Слуга народу» на Кіровоградщині Микита Потураєв вибачився перед жителями області за помилку у відборі кандидатури на посаду голови ОДА

Вже за тиждень Балонь вийшов з-за грат під заставу у 10 мільйонів гривень, аби не перебувати під вартою 60 діб.

Днями НАБУ якраз завершило слідство і зараз підозрювані готуються до суду, вивчаючи матеріали слідства.

Нагадаємо, Андрія Балоня представили очільником області 11 листопада 2019 року. Під час свого вступного слова він зазначив, що розуміє, які виклики стоять перед ним та командою, аби “Кіровоградщина звучала по-новому”.

На зміну посадовцю-помилці прийшов новий очільник області – Андрій Назаренко, який вже раніше працював у цих стінах в команді голови ОДА регіонала Сергія Ларіна, в якій на той час працював його товариш і однокурсник по факультету “Міжнародних економічних відносин” Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрій Ніколаєнко. Останній, нагадаємо, очолив область після Ларіна.

Вперше не в якості шоумена, а керівником держави завітав Володимир Зеленський. Зустрівся з місцевим бізнесом, представив нового голову ОДА, виступив перед однопартійцями, сфотографувався біля збудованого коштом міста ЦНАПом. У місцевій спорт школі екстерном отримав чорний пояс з карате, а у полку спецпризначенців – комікс про армію.

Зрозуміло, що не пройшли непоміченими й місцеві вибори. Серед найбільш обговорюваних подій волевиявлення 25 жовтня можна назвати зміну влади в Олександрії: тут, нарешті, після двох десятків років правління міського голови Степана Цапюка крісло очільника посів колишній очільник Кіровоградщини Сергій Кузьменко.

Серед загальних тенденцій, які мають значення для області, але відбуваються у кожному регіоні країни – скорочення кількості районів (з 21 до 4), а також повсюдна передача звідти територіальним громадам майна та земель. Але як порядкуватимуть набутим на місцях та яким чином це позначиться на економіці та добробуті області – покаже час.

А що у світі?

Місто року

На початку року, що минає, в Україні про існування міста з назвою Ухань знало кілька десятків тисяч людей, включно з китайськими студентами різних вишів, продавцями з чайнатауну на харківському ринку «Барабашово» та співробітниками китайських ресторанів по всій країні. А в Ухані мешкає народу вчетверо більше, ніж у Києві, і місту цьому майже дві тисячі років, і колись воно було найбільшим у світі виробником чаю.

Та не дивлячись на усі ці однозначні принади та вигоди (місто ще й красиве, кажуть), бажання поїхати туди подивитися тепер чомусь не виникає. До Венеції чи Парижу хочеться, до Уханя – ні.

Слово року

Видавництво Оксфордського словника англійської мови щороку обирає слово року – найбільш актуальне, популярне, яке було найбільш вживаним, яке найчастіше шукали в Інтернеті. У 2020-му не змогли обрати таке слово між самоізоляцією, соціальною дистанцією та карантином. У підсумку таки обрали локдаун – карантин англійською.

Хоча варто говорити не про слово року, а про цілий словник. Зі слів та цілих фраз. Хто до 2020 вживав у побуті такі слова як коронавірус, локдаун, карантин, карантин вихідного дня, санітайзер, сатурація, ШВЛ, ковід, пандемія, ПЛР-тест, ІФА-тест, вакцина «Пфайзер», пандемія, вірулентність, реімбурсація, втрата нюху та смакових відчуттів, спецфонд, самоізоляція, ковід-дисиденти, дистанційка, удальонка, соціальна дистанція, температурний скринінг, антитіла, комендантська година, Зум, Гугл-клас, інфодемія, обсервація, нульовий пацієнт, пульсоксиметр, плато захворюваності? Та ніхто, крім вузького кола медиків.

Деякі особливо просунуті оперують ще й такими словами як «Аденозін», «Ампіциллін», «Аміодарин», – це ліки, невідомо, чи дуже вони допомагають хворим, однак їх лікарі ковідним пацієнтам прописують, а Національна служба здоров’я на своєму сайті рапортує про залишки цих препаратів у лікарнях. До речі, у Кіровоградській області ці залишки найменші в країні.

Які ще нові слова та вислови подарує нам новий, 2021 рік? Страшно навіть подумати…

Людина року

Мабуть, в Україні це міністр охорони здоров’я Максим Степанов. По-перше, порівняно з «папєрєднікамі» він протримався на цій хиткій посаді доволі довго – скоро дев’ять місяців. Зоряна Скалецька та Ілля Ємець перед ним витримали місяць-два у міністерському кріслі. Хоча деякі називають Степанова «речником коронавірусу, – бо він тільки кількість захворілих та померлих озвучує. Однак дивлячись на його виснажене обличчя, розумієш – він ще щось таки робить.

Найдивніше те, що в медицині він ніколи не працював до призначення на посаду міністра! Торгував газом, керував компанією з транспортних перевезень, поліграфічним комбінатом, працював у податковій та у керівництві Одеською областю (хоча сам родом з Росії і навчався у Донецьку, у тому самому медичному університеті, що був частково переведений до Кропивницького).

Річ року

Звісно, це маска! Ще рік тому цей корисний предмет можна було знайти геть не у будь-якій аптеці. Попиту не було. І тут раптом бац! – і виявляється, що масок у світі продається більше ніж бритв «Джилетт», батарейок «Дюрасел» чи цигарок «Мальборо». Коронавірус виявився найкращим у світі маркетологом.

Згадалося, як у радянські часи на уроках начальної військової підготовки нас навчали робити маски без резинок і навіть без швейних машинок.

«Розкладіть на столі шматок марлі або іншої легкої тканини розміром 100 х 50 см;

На середину шматка покладіть рівний шар вати товщиною 2 см і розміром 20 х 30 см;

Верхній і нижній кінці марлі загорніть і накладіть по всій довжині на вату;

Розріжте марлю з обох сторін від вати на глибину 25-30 см, щоб вийшли дві пари зав’язок;

Якщо немає вати, використовуйте марлю, складену в 6 шарів».

Виникла ціла індустрія маскової моди. І квіточки на них вишивають, і мордочки кицьок, і розпізнавальні знаки різних відомств, і логотипи компаній, і герб, і вірші, навіть «Зе-командою» брендували…

Всесвітня змова року

Складно бути масоном чи іншим прихильником конспірології в наші часи. Раніше все було «просто» – є світова змова олігархів для мирового панування, існування так званого Світового уряду. У інших в головах є світова семітська змова заради того, щоб усі питання світової політики вирішували євреї. Чимало людей вірило, що світові керівники вступили у змову з інопланетянами, аби поневолити людство. Хтось вважав, що це все ЦРУ витворяє – вбило Джона Кеннеді, влаштувало теракт 11 вересня 2001 року і взагалі працює за так званим планом Даллеса.

Коронавірус поплутав усі такі звичні уявлення про світову змову. Ковід нахабно втрутився у справи інопланетян та ЦРУ з масонами. Тепер у всьому винні китайці чи міжнародні фармацевтичні корпорації, які створили біологічну зброю. Або створили вірус, аби весь світ купував вакцину проти нього. Або для контролю за чисельністю населення Землі. Якимсь дивом до усього цього приплели Білла Гейтса та мобільний зв’язок нового покоління 5G. І взагалі у вакцині буде міститися чіп, з допомогою якого людей будуть контролювати. А, ну і Порошенко теж у всьому винен, куди ж без нього.

Подія року

І все ж таки не коронавірусом єдиним живе людство. Хтось може вважати найважливішою подією року вибори в Україні. Насправді, якщо вже брати вибори, то набагато більш важливими були вибори президента Білорусі, які досі ще не закінчилися, і чим все там закінчиться, складно уявити. Може бути варіант Чаушеску, а може й варіант Трампа.

Та все ж найголовнішою подією року можна вважати перший політ у космос приватного космічного корабля «SpaceX Dragon 2» компанії винахідника та підприємця Ілона Маска. Не зважаючи на будь-які віруси, життя на Землі рухається далі в бік прогресу і світлого майбутнього.