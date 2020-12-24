ЧИ БУТИ ПРАВДІ В ДОЛИНСЬКІЙ МІСЬКРАДІ?

Захоплення державної влади, фальсифікація офіційних документів, перевищення повноважень – це про нову владу в Долинській. Лише за місяць після набуття повноважень депутати міськради та голова громади увійшли у таке протистояння, що розбиратися, чия правда, будуть СБУ, прокуратура та суд.

Вже з першого засідання новообраної міськради можна було зрозуміти: нормальної співпраці у цих стінах чекати не варто. Коса на камінь найшла вже на підготовчому етапі, коли формували постійні депутатські комісії. Про те, що його думка тоді не була врахована, зараз каже … кожен другий (!) депутат ради.

Відповідно, під час пленарного засідання, коли розглядали ці питання, дев’ятеро обранців на знак протесту пішли із зали засідань. Отже, у подальшому голосуванні участі не брали. Але цього, здається, ніхто не помітив: у зверненні, яке надійшло до прокуратури, стверджується, що депутатський вихід навіть не внесли до протоколу засідання. Який, до речі, за законом має особисто підписувати міський голова. Можливо, тому, що у результаті сесія перестала бути легітимною? Адже в залі залишалося 13 депутатів (із 26 за списком), а за регламентом сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Але лічильна комісія не розгубилася й впевнено зараховувала присутність відсутніх як таких, що «не голосували». Отже, таким чином вдалося оформити цілий пакет питань порядку денного. Більшість з них – організаційні, такі, що роблять легітимною саму владу в Долинській (склад виконкому, управління міськради, заступники міського голови тощо). Тож якщо у подальшому буде встановлено, що вони приймалися з порушеннями та ці рішення треба буде скасувати, отримаємо параліч усього процесу життєдіяльності міста. Чи готові депутати, які свідомо брали участь у цьому процесі, до такої відповідальності?

Хоча передусім це питання потрібно адресувати міському голові – 25 жовтня долинчани обрали на цю посаду Євгена Звіздовського. Як з`ясувалося, саме він одягнувся у костюм «золотої акції» та фактично благословляє подальші дії «голосувальної» частини депутатського корпусу. Бо обранці вже остаточно поділилися на два табори, до кожного з яких увійшло (за іронією долі) порівну мандатотримачів – по 13 осіб. Отже, потрібні голосування забезпечують ОПЗЖ та «слуги», в опозицію пішли «Батьківщина», «За майбутнє» та «ЄС». Яким чином забезпечують, якщо для цього немає більшості? Дуже просто: як то кажуть, якщо не можна, але дуже хочеться, значить – можна. Коли на підготовчому до сесії етапі стало зрозуміло, що сформувати більшість не вдасться, то під час сесії просто…змінили регламент. Таким чином фактично знехтувавши Законом України «Про місцеве самоврядування», частиною 12 ст. 46 якого чітко передбачено, що сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. А не половина, як надумали у Долинській.

За час між першим та другим засіданнями – з 27 листопада по 18 грудня – сторони компромісу так і не дійшли. Більше того, криза поглибилася. На другому засіданні було тих же 13 «штиків», на порядку денному теж питання, які потрібно приймати без жодного порушення. Бо скасування цих рішень взагалі заблокує усю життєдіяльність громади. Тут вже не до амбіцій та демонстрації владних мускулів, бо йдеться про бюджет, передачу громаді майна та земель колишнього району, фінансування соціальних програм. Що буде, коли все це скасують? Чи готовий очільник громади відповідати за те, що додавав власний голос для забезпечення більшості при голосуванні?

Але повернемося до подій другого засідання. Коли стало зрозуміло, що відсутність половини (!) депутатів решту на чолі з міським головою не зупинить, до зали передали звернення відсутніх обранців до очільника громади. У ньому Євгенові Звіздовському нагадували про те, що він має «представляти та захищати інтереси територіальної громади, а не реалізовувати власні амбіції». Попереджали також про нелегітимність засідання 27 листопада. Наголошували, що рішення, які були ухвалені на першому засіданні, це «активний прояв демонстративної зневаги до волевиявлення половини мешканців міста, спрямований на деструктуризацію громади, нівелювання місцевого самоврядування». Зрештою, озвучили категоричну вимогу скасувати рішення міськради, ухвалені 27 листопада, та розпочати конструктивний діалог, аби кожен депутат реалізував своє право на обговорення, внесення пропозицій та участь у прийнятті рішень.

До речі, сам голова, до якого ми звернулися, аби дізнатися його позицію, стверджує: жодних вимог до нього ця частина депкорпусу не ставить. Тож питань, у яких треба йти на компроміс, не бачить. І впевнений, що діє цілком у правовому полі: мовляв, більшість голосів є (хай навіть його – не депутатський), тож все законно. «Ми не маємо морального права вийти з цієї зали без ухвалених рішень», – виголосив на початку засідання 18 грудня Євген Звіздовський.

Зі свого боку представники опозиції кажуть: готові йти на компроміс, але з їх думкою та правами мають рахуватися. «Ми готові сідати за стіл переговорів, – каже голова фракції «Батьківщини» в міськраді Віра Тернавська. – Але все має відбуватися по закону та у правовому полі».

Але, здається, правове поле у стінах Долинської міськради наразі більше нагадує мінне. Тому низка депутатів на чолі з головами фракцій «Батьківщини» та «За майбутнє» звернулися не лише до прокуратури, а й до СБУ. Закиди на адресу опонентів досить серйозні та такі, які цілком можуть зацікавити цю поважну організацію: умисне захоплення влади, свідоме порушення Конституції та низки законів України.

«…Частиною 1 ст. 5 Конституції України встановлено, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Статтею 140 Конституції України передбачено, що місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради. Питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських рад. Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

Приймаючи Регламент Долинської міської ради 27 листопада 2020 року, група осіб, очолювана Звіздовським Є.Е., умисно діяла з метою захоплення влади на території Долинської міської ради, шляхом одержання права прийняття рішень без участі інших 13 депутатів Долинської міської ради, без урахування їхньої думки та голосу».

Отже, зазначають автори звернення, йдеться про кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України.

Окрім Служби безпеки України долинчани звернулися до прокуратури (зокрема, про фальсифікацію офіційних документів, -ст. ч. 1 ст. ст. 366 ККУ) , а також готують позовну заяву до суду.

Що ж, як кажуть, у кожного своя правда. І лише істина – одна. У нашому випадку встановлювати її будуть вже правоохоронні органи. Як будуть розвиватися подальші події та чим закінчиться протистояння – обов’язково розповідатимемо нашим читачам.