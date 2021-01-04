АНДРІЙ РАЙКОВИЧ ВИМАГАЄ ЗВІТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ КРОПИВНИЦЬКИХ ЖЕО У 2020 РОЦІ

Керівники управляючих житлово-експлуатаційних компаній Кропивницького звітуватимуть про свою діяльність минулого року.

Міський голова Андрій Райкович попередив директорів ЖЕО про необхідність підготовки до звітної сесії під час апаратної наради сьогодні, 4 січня.

Андрій Райкович проаналізував кількість звернень містян до АДС та ЖЕО за чотири святкових дні і має питання до якості виконаних робіт у сфері ЖКГ протягом 2020-го року. Так, в ЖЕО№1 за допомогою звернулись 24 рази, в ЖЕО №2 – 15 разів, до спеціалістів ЖЕО№4 за допомогою звернулися 15 разів, і найбільше питань виникло у людей, які живуть на території ЖЕО №3, вони за допомогою звернулися 44 рази. Це, на думку Андрія Райковича, свідчить про недостатньо кваліфіковану та системну роботу працівників ЖЕО протягом всього минулого року.

– Я чекаю звіту від керівників ЖЕО. Мені потрібні не виправдання, а викладка реального стану речей, чіткі позиції та цифри – акцентував увагу Андрій Райкович.

– Я чекаю інформації про те, скільки чого і за які гроші зроблено. Тому готуйтесь. Поговоримо.