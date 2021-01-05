ДВОХ КРОПИВНИЧАН СУДИТИМУТЬ ЗА ПІДКУП ВИБОРЦІВ

Кіровоградська обласна прокуратура затвердила обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно двох мешканців обласного центру за фактом підкупу виборців на користь однієї з політичних сил на місцевих виборах у жовтні 2020 року (ч.4 ст. 160 КК України).

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт щодо двох фігурантів справи за ч. 4 ст. 160 (підкуп виборців) Кримінального кодексу України направлено на розгляд до Ленінського районного суду.

Як ми повідомляли раніше, група осіб, з метою отримання переваги на виборах кандидатів на пости депутатів органів місцевого самоврядування від однієї з політичних сил, планували здійснити підкуп 65 виборців. Пропонувалось виплатити виборцям неправомірної вигоди у загальному розмірі 32500 грн за реалізацію свого виборчого права за визначеного кандидата. Вартість кожного голосу становила 500 грн.

Викриття правопорушників відбулось 24 жовтня в обласному центрі у результаті спільної роботи обласної прокуратури, УСБУ в області та слідчих СУ Нацполіції в області

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.