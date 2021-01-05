ДОЧЕКАТИСЬ БИ ВАКЦИНИ…

Слова «вакцина» та «вакцинація» більшість українців знають ще з часів дитинства босоногого та значка жовтеняти, ну хто й пізніше. Та зараз навіть згадування ковіду сприймається не так осоружно.

Антивакцинатори з’явилися ще понад 150 років тому у Британії. Після винаходу щеплення від віспи там навіть з’явилася Національна ліга антивакцинації. Біля її керма стояли релігійні фанатики, які вважали, що не можна у божу волю оце так лізти, творець сам вирішить, кому жити, кому ні. Головне – більше молитись.

Ще до появи коронавірусу як соціального явища у всьому світі антивакцинаторів було сотні мільйонів. Чимало з них живуть саме в Україні – людей, які вважають вакцинацію злом, в нас сотні тисяч. Насамперед це сектанти, за ними сунуть адепти світової змови, товариші, які носять шапочки з фольги і вірять, що Земля пласка, а з ними – м`яко кажучи, не зовсім освічені люди.

Скільки було скандалів по всій країні, коли батьки вакцинованих дітей вимагали не допускати до занять тих школярів, яким щеплення не зробили! Аргументацію деяких з них прийняли навіть суди – чому хтось із затятих батьків наражає на небезпеку три десятка інших діток у класі? Деінде все ж таки домоглися заборони таким дітям відвідувати школу (це було до карантину), тих перевели на індивідуальне навчання…

Зараз весь світ тільки й говорить про вакцинацію від ковіду. У деяких країнах цей процес вже набрав обертів. Зокрема, в Ізраїлі на початок року було вакциновано вже 12 відсотків населення. Наздоганяють Британія, Болгарія, Чехія – йдеться вже про мільйони людей.

А в Україні тим часом… розповідають про плани вакцинації. «Десь у цьому році, мабуть, у травні почнемо». «Ведуться перемовини з іноземними партнерами про поставки 8 мільйонів вакцин». Розумієте, інші країни ведуть перемовини про купівлю вакцин, і потім купують її, а наш «найпрофесійніший» уряд, будемо речі своїми іменами називати, – жебракує по міжнародним організаціям, по офісам всяких соросів… «Підкиньте нам вакцинки, хлопці».

Це сором і вирок діючій владі. «Відосиками» та брифінгами – навіть по тричі на день – вірус не перемогти!

Якою Україна в черзі на отримання хоч якоїсь вакцини? А бозна. Всесвітня ж організація з охорони здоров’я вже вирахувала прогноз по вакцинації по країнах. Що би там не казали в нашому «уряді», за прогнозами тих хлопців в Україні вакцинація почнеться лише у 2022 році. Вдумайтеся – лише за понад рік! Десь разом із серединною Африкою почнеться вона в нас. Бо африканські північні країни, які неподалік Європи, раніше отримають вакцину. Скільки українців не дочекається?! Бо чомусь прогнозу ВООЗ є більше віри, ніж нашому уряду… Уряду, який сам хворий на профнепридатність та популізм.

Геннадій РИБЧЕНКОВ