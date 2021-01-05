ОБЛАСНИЙ БЮДЖЕТ: КОМУ, КУДИ І СКІЛЬКИ

Передостанньої середи 2020 року, 23 грудня, депутати обласної ради ухвалили одне з найголовніших рішень року – бюджет Кіровоградщини на 2021 рік. Тож чи є дефіцит у кошторисі, які галузі отримають найбільше у 2021 році та яка сума найменшого видатку – дізнавалося «Народне слово».

Як голосували

На сесії зареєструвалося 58 депутатів. У порядку денному – декілька депутатських звернень, звіт водоканалу «Дніпро-Кіровоград» про роботу підприємства та обґрунтування підвищення тарифів.

Щодо бюджету, то доповідачем з цього питання став заступник голови облдержадміністрації, колишній очільник обласного департаменту фінансів Сергій Шеремет. Він зазначив, що основну частину надходжень обласного бюджету складає податок на доходи фізичних осіб – загалом 82 відсотки. При цьому вже у корегуванні бюджету будуть враховані питання зростання тарифів на воду, електрику і розподіл газу.

– Зростання мінімальної заробітної плати на 25,5 відсотків, за нашими прогнозами, дасть змогу отримати вже на 18,5 відсотків більше податків на доходи фізичних осіб, ніж 2020 року. Передбачаємо можливо невеликий, але ріст економічних показників діяльності області – промисловості, сільського господарства, – пояснив Сергій Шеремет.

Після доповіді депутати ще близько години задавали уточнювальні запитання та обговорювали озвучені цифри, після чого 57 з них проголосували за кошторис області на новий рік.

Видатки та доходи

Бюджет Кіровоградщини-2021 складає наразі два мільярди 523 мільйонів 209 тисяч 700 гривень. З них до загального фонду увійшло 1 724 618 400 гривень, а в спеціальному фонді – 79 8591 300 гривень.

Якщо взяти до уваги показники 2020 року і розрахунки на 2021 рік, то темп приросту бюджету становить 15 відсотків.

Оскільки питомим доходом є податок фізичних осіб на дохід, то з анонсованими на цей рік підвищеннями мінімальних зарплат (на 25,5 відсотків) та прожиткового мінімуму (8,2 відсотка) має зрости і основне джерело доходу бюджету.

Також в ухваленому бюджеті передбачається, що станом на 31 грудня 2021 року граничний обсяг обласного боргу становитиме 173 мільйона гривень.

Звісно, у прийнятому документі визначені суми видатків. Загалом вони передбачені у сумі 2,69 мільярдів гривень, з яких 1 678 835 400 гривень із загального фонду, а зі спецфонду – 101 6291 300 гривень.

Тож наступного року в бюджеті області буде і профіцит, і дефіцит. Так, профіцит у зaгaльному фонді становитиме 44,7 мільйонів гривень, дефіцит за спеціальним фондом – у сумі 217,7 мільйонів гривень. При цьому резервний фонд становить 0,3 відсотка видатків загального фонду обласного бюджету, а саме 4,5 мільйона гривень.

– Наш обласний бюджет сформовано без дефіциту. Гра цифр певним чином існує в ухваленому проєкті, вона пов’язана із запозиченням. Йдеться про запозичення, яке намагатиметься отримати обласна держадміністрація за відповідним рішенням облради після відпрацювання з міністерством фінансів. Тож бюджет області протягом 2021 року ще коригуватимуть, – уточнив Сергій Шеремет.

Освіта: зарплати, стипендії і рекорди області

Пріоритетним напрямком за сумою видатків облбюджету у 2021 році стала освіта. На цю галузь з обласної скарбниці передбачили загалом 7 мільйонів 833 тисячі гривень. Це майже на 80 мільйонів більше, ніж у 2020 році. Пов’язано це насамперед зі зростанням зарплат освітянам.

Так, більші заробітні плати вже з першого дня 2021 року освітянам пообіцяли у Верховній Раді, адже це є видатками державного, а не місцевих бюджетів. На державному рівні на освітню галузь у 2021 році передбачили 139,5 мільярдів гривень, що на 26,6 мільярдів більше, ніж минулоріч. Адже освітні працівники вже з 1 січня мають отримувати збільшені на 20 відсотків зарплати. Освітня субвенція регіонам на зарплати педагогам становитиме 99,65 мільярдів гривень.

Очільник управління освіти і науки області Володимир Таборанський пояснив, що Кіровоградська область має отримати з держбюджету 169 мільйонів гривень освітньої субвенції на заробітні плати вчителям. Ще 500 мільйонів – це кошти, які спрямовують як на зарплату адміністративно-господарського персоналу закладів освіти, так і на вирішення питань харчування, енергоносіїв тощо.

– Ще однією новацією бюджету-2021 є зростання стипендій для дітей-сиріт, які навчаються в професійних училищах та коледжах. В професійних училищах зросте стипендія втричі, а для студентів коледжу – на 60 відсотків, – додав Таборанський.

Отже, діти-сироти, які навчаються у профтехучилищах, отримуватимуть щомісячно вже не 1180 гривень, а 3600. Для студентів коледжів з відповідним соціальним статусом стипендія зросте не так кардинально: з 2200 до 3700 гривень на місяць.

Також область (конкретно – Олександрія) може похизуватися сучасним науково-практичним центром в професійному ліцеї, який відкрили 29 грудня 2020 року. Тут можна здобути спеціальність слюсаря-ремонтника, електрозварника ручного зварювання, слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів, електрозварника ручного зварювання. Облаштування центру обійшлося в 2,8 мільйона гривень: 1,6 мільйона виділила держава, 1,2 мільйона скерував обласний бюджет.

Також у 2021 році зростуть видатки на харчування вихованців інтернатних закладів. Минулоріч видатки складали 80 гривень з розрахунку на одну дитину на добу. Вже цього річ цей показник видатків збільшили до 88 гривень на добу для одного вихованця.

При цьому у новому кошторисі області передбачили, що на позашкільні заклади освіти і заняття виділять 53 521 961 гривень, а на оздоровлення і відпочинок дітей – 1,85 мільйона гривень.

Нещодавно видання «Слово і діло» підбило підсумки досягнень областей України у 2020 році. Як виявилося, Кіровоградська область створила найбільшу кількість опорних шкіл – 80 навчальних закладів.

Медицина: НСЗУ та туберкульозні санаторії

Медична сфера області є однією з пріоритетних у фінансуванні наступного року, адже потрібно зміцнити мережу медичних установ з урахуванням епідемії COVID-19. Загалом у 2021 році на охорону здоров’я в області передбачили 308 мільйонів 43 тисячі гривень видатків.

Директор обласного департаменту охорони здоров’я Олег Рибальченко зазначив, що порівнювати видатки на галузь з минулорічними не варто, бо у 2021 році діятимуть вже нові умови фінансування медичних установ. Адже саме в 2020 році заклади охорони здоров’я вперше набули ознак підприємств, тож протягом дев’яти місяців працювали за рахунок Національної служби здоров’я України. Тому фінансування за рахунок субвенції з держбюджету медичні установи отримували лише у першому кварталі 2020 року, а також весь рік отримували бюджетні надходження на оплату комунальних послуг.

– Відповідно у 2021 році передбачаються лише видатки для закладів на оплату комунальних послуг і на утримання тих закладів, які ще не уклали контракти із НСЗУ. Йдеться про Староосотський і Знам’янський туберкульозні санаторії для дорослих і дітей. Їх фінансування передбачили на пів року. Далі обласна рада, як власник, визначиться за цей час щодо подальших обсягів їх фінансування, – розповів Олег Рибальченко.

Варто зазначити, що наприкінці 2020 року в області вдалося обладнати кисневу станцію в обласній лікарні, на будівництво якої з державного бюджету Кіровоградщина отримала 7,5 мільйона гривень, а ще 3,5 мільйона виділили з обласного бюджету. Будівництво ще однієї кисневої станції зараз триває в обласному госпіталі.

Спортивні стипендії та параспорт

На видатки управління молоді і спорту заклали 54 мільйони 883 тисячі гривень. З них на утримання спортивних центрів, а також для проведення навчально-тренувальних зборів і змагань людей з інвалідністю – 4 544 300 гривень. Також передбачили фінансування місцевих центрів «Спорт для всіх» та проведення масових спортивних заходів в регіоні у сумі один мільйон 816 тисяч гривень.

Також обласні депутати ухвалили, що у 2021 році 36 найкращих спортсменів і спортсменок отримають стипендії з місцевого бюджету. Претендентів на виплати обирали спеціальною комісією, серед членів якої є й перший заступник голови Кіровоградської ОДА Валерій Жалдак.

– Ми попередньо затвердили список спортсменів, які отримають стипендію за визначні досягнення. Це переможці та призери Олімпійських, юнацьких Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, Всесвітніх універсіад, чемпіонатів світу, Європи та України, – розповів він.

Цей список наразі опублікований на сайті Кіровоградської ОДА. В ньому перелічені обласні спортсменки і спортсмени із бейсболу (20 стипендіатів), софтболу (9 людей), двоє велоспортсменів, один спортивний гімнаст, три легкоатлетки, та ще один чемпіон з веслування. Тож в списку загалом перелічені прізвища 36 мешканців Кіровоградщини, які мають спортивні здобутки у 2020 році.

Також в обладміністрації пообіцяли, що працюють над підвищенням стипендій для спортсменів.

Соцзахист: підтримка одиноких та найменший видаток

У 2021 році на соціальний захист населення передбачили 313 мільйонів 264 тисячі 700 гривень.

Фінансування соціальної підтримки залежить насамперед від державного бюджеті і лише частково – від місцевих. Так, у 2021 році обіцяють зростання соцвиплат людям з інвалідністю, багатодітним та малозабезпеченим сім’ям. У держбюджеті-2021 народні обранці на це передбачили 67,4 мільярда гривень, тож виплати мають піднятися на 10 відсотків.

Всі ці виплати прив’язані до показника прожиткового мінімуму, який в Україні протягом 2021 року має підвищитися в три етапи: до 2189 гривень з 1 січня 2021 року, до 2294 гривень з 1 липня, а з 1 грудня – до 2393 гривень.

Щодо області, то на видатки у сфері відповідальності департаменту соцзахисту населення передбачено загалом 313 264 700 гривень. З них державні субвенції складають 46,19 мільйонів гривень, решта ж закладена в обласному бюджеті.

Найбільша сума у соцсфері з облбюджету цьогоріч передбачена на послуги для осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові відхилення, психічні захворювання та інші хвороби. Йдеться про суму у 210 мільйонів 473 тисячі гривень.

На заходи держполітики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків передбачили в області 70 тисяч гривень, а трохи більше – 80 тисяч – на заходи з питань сім’ї.

Та найцікавішим видатком в цій сфері є встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп. На це обласні депутати визначили у кошторисі видатки у розмірі… 500 гривень. Це є найменшою сумою, виділеною в обласному бюджеті за окремою категорією видатків.

Тож 2021 рік ми зустріли з ухваленим державним бюджетом (який у Верховній Раді назвали «збалансованим») і визначеним обласним кошторисом. А як вже виконуватимуться всі обіцяні видатки і доходи – спостерігайте протягом 2021 року разом із «Народним словом».

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ