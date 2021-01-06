КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 6 СІЧНЯ

“Ковідна” статистика за добу: 65 осіб захворіло, 73 одужало.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 6 січня.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 878 ПЛР-тестувань та 39 ПЛР-тестувань в обласній лікарні.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
двадцять шість у м. Кропивницькому;
три в м. Олександрія;
п’ять у Кропивницькому районі;
два у Долинському районі;
один у Маловисківському районі;
два в Устинівському районі;
два у Компаніївському районі;
три у Знам’янському районі;
один у м. Знам’янка;
три в Онуфріївському районі;
два у Новоукраїнському районі;
два у Новгородківському районі;
чотири у Добровеличківському районі;
п’ять в Олександрійському районі;
чотири в Олександрівському районі.
Одужали від коронавірусу 39 жителів обласного центру, 10 – в м. Олександрія, 4 в Олександрійському районі, 8 з м. Знам’янка, 6 у Добровеличківському районі, 2 з Маловисківського району та по 1 з Онуфріївського, Новомиргородського, Світловодського, Благовіщенського районів.
Летальних випадків від коронавірусу за добу не зареєстрували.