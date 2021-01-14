ВАКЦИНУВАННЯ ВІД COVID-19: НА ЩО ОЧІКУВАТИ КІРОВОГРАДЩИНІ?

Наразі у світі заявлено про щонайменше три вакцини від нової коронавірусної інфекції, які офіційно зареєстровані. Як виявилося, Україна нещодавно підписала контракт на закупівлю вакцин для населення. Звичайно, тема вакцинації оточена купою міфів і відвертої брехні, а вакцина від ковіду ще й стала інструментом у гібридній війні. Тож скільки коштуватиме щеплення від COVID-19, чому Україна відмовляється від російської речовини «Спутник V» і хто матиме першочергове право на вакцинацію серед мешканців Кіровоградщини – відокремлює достовірну інформацію від чуток «Народне слово».

Російська «вакцина» як інструмент гібридної війни

Від початку пандемії про розробку вакцини заявили в провідних інститутах декількох держав, серед яких Великобританія, США, Китай. Вже у грудні 2020 року Великобританія стала першою країною у світі, яка схвалила кандидата у вакцини Pfizer/BioNTech для широкого використання. При реєстрації кандидата вже у якості вакцини британський регулятор MHRA підтвердив: щеплення дає 95 відсотків захисту від хвороби COVID-19. В США масова вакцинація почалася 19 грудня.

Водночас Росія ще в серпні заявила,що має «вакцину від ковіду», яку назвала «Супутник V». Насправді це є кандидатом у вакцини – тобто речовиною, чия ефективність боротьби з хворобою чи хоча б безпечність для людей досі не доведена, не отримала сертифікацію та не визнана жодним міжнародним регулятором. Пізніше в Росії заявили ще й про речовину «ЕпіВакКорона», розроблену новосибірським центром «Вектор».

Хоча «Супутник V» вже має реєстраційне посвідчення в РФ і російські фахівці говорять про її 92-відсоткову ефективність, однак застереження до якості і можливих побічних дій вакцини залишаються, оскільки за межами Росії її якість документально не підтверджена. Більше того, Росія поки навіть не подала відповідних заявок до міжнародних структур щодо реєстрації вакцини, а також не зверталась за науковою консультацією щодо неї. Загалом же близько 14% добровольців з 300, які отримали вакцину «Супутник V» в рамках постреєстраційних випробувань, поскаржилися на слабкість, температуру і болі в м’язах.

На офіційних російських сайтах заявляється інформація, що закінчення третьої фази клінічних досліджень речовини «Супутник V» заплановано на грудень 2021 року. При цьому росіяни вже зараз проводять начебто добровільне «щеплення», зокрема і серед мешканців тимчасово окупованих Росією територій України.

Кум президента Росії Володимира Путіна, прокремлівський політик Віктор Медведчук у своїх політичних заявах та через власні телеканали («112», «NewsOne», «ZIK» і частково – «1+1») почав просувати чутки, що Україна начебто відмовляється закуповувати «Супутник V» виключно через «політичні упередження». У свою чергу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко роз’яснив, що Україна використовуватиме лише ті вакцини проти COVID-19, які успішно пройшли третю фазу клінічних досліджень.

– Сьогодні вже є вакцини проти COVID-19, дозволені до використання за спеціальними процедурами (emergency use authorization). Для такої реєстрації використовувались проміжні звіти клінічних досліджень. Виходячи з цього, Україна прийняла рішення про можливість реєстрації вакцин, які зареєстровані в країнах з жорсткою регуляторною політикою. Наголошую, лише за зазначених умов будемо допускати вакцини до використання. Тому всі чутки та політичні заяви щодо державної реєстрації в Україні російської вакцини-кандидата не відповідають дійсності, – наголосив Ляшко.

Міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба вважає, що «російську вакцину» проти коронавірусу можна розглядати як елемент російської гібридної війни.

– Існує декілька вимірів цього питання. Є класичний шлях отримання вакцини чи доступу до неї через систему COVAX. Зокрема існують можливості домовитись напряму з окремими постачальниками-виробниками, а також є гібридна можливість звернутись до країн, які вже зарезервували для себе з великим запасом вакцину, попросити їх зараз дати невелику частку нам з розрахунком на те, що вони все одно свої запаси поповнять. І є ще один гібридний вимір у цій історії – це ситуація з російською «вакциною». Ми ж зрозуміємо, що коли йдеться про російську «вакцину», то вона є гібридною зброєю Росії проти України.

Крім того, сама Росія та деякі політики, які представляють інтереси Кремля (навіть в Україні) розповсюджують дезінформацію про те, що російську речовину «Спутник V» начебто закупили «50 країн». Насправді небагато країн світу зважилися на використання російської вакцини проти коронавірусу «Спутник V»: це сама Росія, а також Білорусь, Бразилія, Аргентина і Гвінея. До речі, в африканській країні першими вакцинували урядовців. На жаль, вакцинації поки не перевіреною і не зареєстрованою речовиною «Спутник V» піддають (стверджуючи, що це «добровільно») і лікарів на тимчасово окупованих Росією територіях України. Водночас жоден з окупаційних «чиновників» Криму та бойовиків на окремих територіях Донецької та Луганської областей на вакцинацію не зголосився.

Чим вакцинуватимуть українців?

На офіційному сайті Офісу президента 30 грудня 2020 року з’явилася інформація, що Україні вдалося укласти контракт про постачання 1,9 мільйонів доз вакцин виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Як виявилося, міністерство охорони здоров’я України вело переговори з вересня 2020 року, але вони ускладнювалися конкуренцією і високим попитом на вакцину у світі.

Наразі Sinovac Biotech має кандидата у вакцини, тобто речовина проходить заключний етап випробувань. Але протягом 30 календарних днів після офіційної реєстрації Sinovac як вакцини (що підтвердить її безпечність і дієвість) Україна отримає перші 700 тисяч доз. Таке постачання здійснюватиметься окремо від механізму COVAX, за яким Україна має отримати безкоштовно 16 мільйонів доз однієї з офіційно визнаних вакцин.

COVAX – це світова ініціатива, яку створено на платформі Глобального альянсу із вакцин та імунізації (GAVI). Це Глобальний фонд, який надає можливість доступу до безпечних та ефективних вакцин в боротьбі проти COVID-19 країнам-кандидатам. Наразі близько 150 країн є учасниками ініціативи, серед яких і Україна. Завдяки участі наша країна зможе отримати вісім мільйонів доз, яких вистачить для чотирьох мільйонів українців.

Клінічні випробування Sinovac Biotech (CoronaVac) у різних країнах, за результатами проміжних даних, показали ефективність препарату до 97%. Так, ІІІ фазу клінічних випробувань було проведено в Індонезії (1600 пацієнтів, ефективність 97%) та Туреччині (1325 пацієнтів, ефективність 91%). Завершується III фаза клінічних випробувань у Бразилії, проміжні результати яких опублікували 7 січня 2021 року.

Вакцини – не безкоштовні

Скоріш за все, Україна отримає насамперед китайську вакцину, а вже потім вакцини за механізмом COVAX, але це буде (за найоптимістичнішими прогнозами) навесні 2021 року. Щодо вакцини Sinovac, то в підписаному українською стороною контракті загалом йдеться про закупівлю 1 913 316 доз за ціною 504 гривні за кожну. Ці гроші платитимуть з наших податків, а саме з державного бюджету. Адже ще 5 грудня 2020 року Верховна Рада ухвалила бюджет України на 2021 рік, в якому передбачено створення спецфонду щодо вакцинації населення та запобіганню поширенню пандемії. При цьому році вже не буде так званого «ковідного» фонду, який функціонував у 2020 році. Але до його скасування, а саме 23 грудня, Кабінет міністрів затвердив постанову про виділення міністерству охорони здоров’я 1,3 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19 для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу.

Тож передбачається, що люди, які мають першочергове право на щеплення від ковіду, не оплачуватимуть вакцину додатково зі своїх кишень. В обласному бюджеті Кіровоградщини на вакцинацію від COVID-19 видатків не передбачили: закупівля вакцин відбудеться за рахунок державного бюджету.

Хто на Кіровоградщині зможе вакцинуватися і першу чергу

Наразі Україна уклала контракт на отримання ще 1,9 мільйонів доз вакцини-кандидата від коронавірусної інфекції виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, щойно завершаться останні випробування і відбудеться офіційна реєстрація вакцини. Постачання здійснюватиметься окремо від механізму COVAX, за яким Україна має отримати безкоштовно 16 мільйонів доз вакцини. Директор департаменту охорони здоров’я ОДА Олег Рибальченко наголосив, що основним провайдером вакцинації від коронавірусу на Кіровоградщині буде регіональний Центр громадського здоров’я.

– Вакцинація відбуватиметься у п’ять етапів. Перший – це щеплення людей із критичним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 та тих, які виконують критичні функції у відповідь на пандемію. Другий – вакцинація тих, хто надає медичні послуги. Третій і четвертий – це щеплення людей із високим і підвищеним ризиком, які виконують функції із підтримки безпеки та життєдіяльності держави. П’ятий – вакцинація інших категорій населення, які не входять до зазначених пріоритетних груп, – пояснив посадовець.

Таким чином, на Кіровоградщині першочергове право на щеплення матимуть: медичні працівники, військовослужбовці, працівники соціальної сфери, ті, хто проживає у закладах із надання довгострокового догляду та персонал цих закладів, працівники сфери освіти. Також у цьому списку зазначаються люди від 60 років, дорослі (віком від 18 до 59 років) із супутніми захворюваннями, працівники і утримувані особи у місцях обмеження волі та СІЗО, працівники критично важливих структур держбезпеки – Нацполіція, ДСНС, Нацгвардія, СБУ, МВС тощо. Дещо розпливчастим є останній пункт списку – «інші категорії населення та професійні групи, які знаходяться у групі ризику, включаючи громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях», адже чітких критеріїв визначення чи вже визначеного переліку «груп ризику» наразі немає.

Водночас на сайті Офісу президента зазначається, що оплачувати щеплення населення будуть з держбюджету, тож в обласному бюджеті на це видатків не передбачили.

– Визначення груп населення, які першочергово проходитимуть імунізацію, ґрунтується на критеріях і факторах ризику. Додатковим пріоритетом в отриманні щеплення буде вважатися також старший вік людини. Але цей показник може змінитися, залежно від остаточної інформації про безпеку, ефективність та переносимість вакцин у людей старшого віку, – зауважив Олег Рибальченко.

За словами директора департаменту охорони здоров’я, про імунопрофілактику дітей не йдеться, оскільки виробники вакцин не проводять клінічні випробування на дітях. Відтак, інформації про вплив препарату на цю категорію населення немає.

Протиковідна вакцинація на Кіровоградщині проводитиметься на базі пунктів щеплень. Але наразі розглядають варіанти імунізації населення мобільними бригадами, а також створення тимчасових центрів вакцинації.

Нагадаємо: правець, віспа, поліомієліт і дифтерія – ці хвороби вдалося подолати майже у всьому світі саме завдяки вакцинації. Тож є надія, що вже цього року COVID-19 поповнить цей список.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ