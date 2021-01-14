ПРАЦІВНИКІВ ЦИХ ПРОФЕСІЙ НАЙЧАСТІШЕ ШУКАЮТЬ НА КІРОВОГРАДЩИНІ

Станом на 14 січня 2021 року у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1030 вакансій за 285 професіями.

У лідерах на ринку праці Кіровоградщини у перший місяць 2021 року залишаються посади спеціалістів державної служби (місцевого самоврядування) – 63 вакансії.

На другому місці за кількістю вакансій – оглядач-ремонтник вагонів (40 вакансій).

Закриває трійку лідерів професія водія автотранспортних засобів – 33 вакансії.

Далі професії розподілилися наступним чином:

Лікар загальної практики-сімейний лікар – 32 вакансії; Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування – 22 вакансії; Лікар із загальної гігієни – 21 вакансія; Лікар ветеринарної медицини – 20 вакансій; Монтер колії – 20 вакансій; Гірник очисного забою – 19 вакансій; Електрогазозварник – 19 вакансій.

За більш детальною інформацією щодо вакансій звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Відділ організації надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості