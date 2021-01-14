ЯК ЖИТИМЕ КІРОВОГРАДЩИНА В УМОВАХ ЛОКДАУНУ?

Як і в усій країні, на Кіровоградщині з 8 по 24 січня діятиме ухвалений урядом локдаун. Як житиме та працюватиме область у цей період?

Згідно правилам, які діятимуть під час локдауну, на території Кіровоградської області забороняється робота: ресторанів, барів, кафе, окрім доставки; магазинів непроводовольчих товарів; кінотеатрів, театрів; фітнес клубів, спортзалів; торговельно-розважальних центрів, за винятком, коли у ТРЦ відбувається торгівля продуктами, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією. Також заборона поширюється на проведення масових заходів: розважальних, рекламних, спортивних, культурних.

Дозволяється робота: продуктових магазинів; банків; поштових операторів; готелів; громадського транспорту (для помаранчевої зони, до якої належить Кіровоградщина).

Щодо останнього, то обмеження для пільговиків у громадському транспорті Кропивницького на час локдауна, як це було торік, у міській раді Кропивницького наразі не розглядають.

Як повідомив начальник відділу організації пасажирських перевезень та дорожнього руху Микола Цирфа, управління розвитку транспорту та зв’язку не зверталося з цього приводу до міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Відповідне рішення має ухвалювати остання. Але на розгляд це питання не виносилося.

Інформація для шукачів роботи: на Кіровоградщині під час локдауна безробітні все одно повинні відвідувати центри зайнятості, за винятком тих, які не працюють у зв’язку з підтвердженням COVID-19 у працівників. Період, за який здійснюється чергове нарахування допомоги по безробіттю, обмежується датою, що передує дню останнього відвідування безробітним центру зайнятості, де він зареєстрований. Спілкування з кар’єрним радником телефоном чи іншим засобом зв’язку для підтвердження перебування в статусі безробітного допускається тільки, якщо центр зайнятості не здійснює особистого прийому громадян.

Під час посиленого карантину половина шкіл (загалом на Кіровоградщині 310 шкіл) перейде на дистанційне навчання, інша половина залишиться на канікулах. Працюватимуть у звичному режимі дитсадки.

У Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка продовжили режим карантину до 28 лютого. Відповідний наказ підписав в.о. ректора університету. Як повідомили на сайті вишу, карантин в університеті продовжили на виконання постанови Кабміну. Крім того, згідно з наказом, у період локдауну – з 8 січня до 25 січня 2021 року – студентам взагалі заборонено відвідувати приміщення університету.

Під час нокдауну значно розширяться можливості пройти ПЛР-тестування. Зокрема, тепер діагностування на COVID-19 можна пройти у шкірно-венерологічному диспансері Олександрії: з 11 січня КНП “Олександрійський шкірно-венерологічний диспансер Кіровоградської обласної ради” проводить забір крові з метою обстеження на COVID-19 методом ІФА. Графік роботи для збору крові на коронавірус: понеділок-четвер з 8:00 до 10:00 на 2 поверсі. Видача результатів: з 8:00 до 10:00 по середах та п’ятницях на тому ж поверсі при наявності квитанції про сплату діагностування. Вартість забору крові та обстеження (методом ІФА) на COVID-19 складає 165 грн, які можна перерахувати в будь-якому відділенні зв’язку чи банківській установі.

Крім того, вірусологічний відділ Кіровоградської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби готовий проводити ПЛР-тестування. Обласний лабораторний центр закінчив верифікацію результатів досліджень на відповідність. «Для проведення досліджень використовуються три приміщення лабораторії: кімната пробопідготовки, кімната виділення та кімната ампліфікації, які укомплектовані необхідним обладнанням. До роботи залучені провідні фахівці вірусологічного відділу», – повідомив начальник головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області Ігор Бойчук. Лабораторія має необхідне обладнання для проведення тестування методом полімеразної ланцюгової реакції, реактиви й тест-системи, але не відбирає зразки самостійно, а працює з наданим біоматеріалом. Потужність лабораторії – до 100 проб на добу. З жовтня працює ПЛР-лабораторія в обласній лікарні. Її потужність – до 50 проб на добу. До півтори тисячі проб на добу збільшив свої потужності діагностики COVID-19 обласний лабцентр.

На Кіровоградщині експрес-тести на COVID-19 проводять сімейні лікарі. Раніше в область вже надійшли 1625 експрес-тестів, якими сімейні лікарі зможуть діагностувати пацієнтів на наявність антитіл коронавірусу, згодом чекали ще на 5 тисяч. Як зазначив директор департаменту охорони здоров’я ОДА Олег Рибальченко, тести допоможуть сімейним лікарям зорієнтуватися, чи є необхідність скеровувати пацієнта на ПЛР-діагностику. Він також зауважив, що так сімейні лікарі в тому числі матимуть можливість оперативніше визначати діагноз пацієнта і відповідно призначати лікування.