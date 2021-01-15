БЕЗРОБІТНІ КІРОВОГРАДЩИНИ МОЖУТЬ БЕЗКОШТОВНО ОТРИМАТИ БАГАТОПРОФІЛЬНУ БУДІВЕЛЬНУ ПРОФЕСІЮ

Під час реорганізації житлово-комунальних установ та створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків великий попит виникає на працівників, які поєднують у своїй професійній діяльності декілька професій: електрик, слюсар-сантехнік, столяр, тесля, а саме «робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків».

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків здійснює технічне обслуговування, ремонт будинків та споруд з виконанням ремонтно-будівельних робіт (штукатурних, малярних, шпалерних, бетонних, теслярських).

26 січня поточного року на базі Донецького центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості розпочнеться навчання безробітних громадян. Фактична адреса навчального закладу – м. Краматорськ. Курс навчання триватиме 6 місяців.

Умови направлення на навчання:

повна або базова загальна середня освіта,

вік особи не менше 18 років,

медична довідка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила вказана професія, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou

Відділ організації профнавчання Кiрoвoгрaдcькoгo oблacнoгo центру зaйнятocтi