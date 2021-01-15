СУДИТИМУТЬ ВОДІЯ РЕЙСОВОГО АВТОБУСА, ЯКИЙ СМЕРТЕЛЬНО ТРАВМУВАВ ВЕЛОСИПЕДИСТКУ

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За процесуального керівництва Кіровоградської обласної  прокуратури  завершено досудове розслідування  стосовно водія пасажирського автобуса за фактом  порушення правил  безпеки дорожнього руху, що спричинили  смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Дорожньо-транспортна пригода сталася   у листопаді  минулого року  у смт. Власівка  міста  Світловодська.  23-річний водій одного із Кременчуцьких АТП здійснював пасажирські перевезення сполученням «Світловодськ-Кременчук». На греблі Кременчуцької ГЕС водій грубо порушив правила дорожнього руху,  перевищив максимально дозволену та допустиму швидкість руху в межах населеного пункту, відволікся від кермування та здійснив наїзд на велосипедистку. У результаті ДТП жінка зазнали тяжких тілесних ушкоджень, які виявилися несумісними з життям і померла на місці пригоди.

Наразі подальшу долю обвинуваченого вирішуватиме суд. У разі доведення вини чоловіку загрожує покарання  від 3 до 8 років позбавлення волі та позбавлення права керування транспортними засобами.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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