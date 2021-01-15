“КИСНЕВІ” ЛІЖКА: ТРИ ЧВЕРТІ – ВІЛЬНІ

215 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19.

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 71;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 68;

Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 23;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 16;

Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 1;

Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 19;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 17.

Загалом до апаратів штучної вентиляції легень підключені 18 тяжких хворих: 15 – в обласній лікарні, 1 – в Добровеличківській центральній районній лікарні, 1 – в Маловисківській ЦРЛ та 1 – в Олександрійській міській лікарні.

Наразі 1050 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 829 вільні.