КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 15 СІЧНЯ

“Ковідна” статистика за добу: 78 мешканців Кіровоградщини захворіли, 109 одужали, 2 померли.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 15 січня.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 431 ПЛР-тестування, в обласній лікарні – 17.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
30 у м. Кропивницькому;
один у м. Світловодськ;
чотири у м. Олександрія;
два у Благовіщенському районі;
два у Бобринецькому районі;
два у Долинському районі;
два у Компаніївському районі;
шість у Маловисківському районі;
два у Новгородківському районі;
три у Новомиргородському районі;
два у Новоукраїнському районі;
13 в Олександрівському районі;
один в Олександрійському районі;
сім в Онуфріївському районі;
один у Петрівському районі.
Одужали від коронавірусу 109 жителів Кіровоградщини: 19 жителів Кропивницького, 20 з Олександрії, 4 з Бобринецького району, 6 з Добровеличківського, 1 з Компаніївського району, 6 з Маловисківського району, 41 з Новоархангельського району, 4 з Новоукраїнського району, 6 з Олександрівського, 2 з Олександрійського району.
Нa Кіровогрaдщині зафіксували два летальних випадки COVID-19. Йдеться про чоловіка 55-ти років із м. Олександрія та жінки 73-х років із Маловисківського району.