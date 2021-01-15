КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 15 СІЧНЯ

“Ковідна” статистика за добу: 78 мешканців Кіровоградщини захворіли, 109 одужали, 2 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 15 січня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 431 ПЛР-тестування, в обласній лікарні – 17.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

30 у м. Кропивницькому;

один у м. Світловодськ;

чотири у м. Олександрія;

два у Благовіщенському районі;

два у Бобринецькому районі;

два у Долинському районі;

два у Компаніївському районі;

шість у Маловисківському районі;

два у Новгородківському районі;

три у Новомиргородському районі;

два у Новоукраїнському районі;

13 в Олександрівському районі;

один в Олександрійському районі;

сім в Онуфріївському районі;

один у Петрівському районі.

Одужали від коронавірусу 109 жителів Кіровоградщини: 19 жителів Кропивницького, 20 з Олександрії, 4 з Бобринецького району, 6 з Добровеличківського, 1 з Компаніївського району, 6 з Маловисківського району, 41 з Новоархангельського району, 4 з Новоукраїнського району, 6 з Олександрівського, 2 з Олександрійського району.

Нa Кіровогрaдщині зафіксували два летальних випадки COVID-19. Йдеться про чоловіка 55-ти років із м. Олександрія та жінки 73-х років із Маловисківського району.