ПРОТЯГОМ 2020 РОКУ СТАТУС БЕЗРОБІТНОГО МАЛИ ПОНАД 48 ТИСЯЧ МЕШКАНЦІВ КІРОВОГРАДЩИНИ

У січні-грудні 2020 року статус безробітного мали більше 48 тисяч осіб, з яких 50,6% складали жінки, 32,6% – молодь віком до 35 років, мешканці сільської місцевості – 49,7%. З них отримали статус безробітного безпосередньо в грудні понад 5 тисяч осіб.

За сприяння служби зайнятості у 2020 році міськрайонними центрами зайнятості, міськрайонними та районними філіями обласного центру зайнятості працевлаштовано майже 12,3 тис. безробітних громадян. Рівень працевлаштування безробітних громадян становив 28,7%. Також було працевлаштовано 4,3 тисяч громадян, які перебували на обліку в центрах зайнятості.

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 6,2 тисячі осіб. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 12,9%.

Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості 2,6 тисячі осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив 5,4%.

Станом на 1 січня 2021 року кількість вакансій у базі даних центрів зайнятості області становила майже 1200 одиниць.

У середньому на одну вакансію претендувало 18 осіб.

Станом на 1 січня 2021 року отримували допомогу по безробіттю 17,5 тисяч осіб.

Відділ статистики та прогнозування Кіровоградського обласного центру зайнятості