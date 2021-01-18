КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 18 СІЧНЯ

“Ковідна статистика” Кіровоградщини останньої доби: 5 захворіли, 47 одужали, летальних випадків не зареєстрували.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 18 січня.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 44 ПЛР-тестування, в обласній лікарні – не проводилися.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
два у м. Кропивницькому;
один у Благовіщенському районі;
один у Маловисківському районі;
один у Гайворонському районі.
Одужали від коронавірусу 47 жителів Кіровоградщини: 11 жителів Кропивницького, 3 з Олександрії, 21 зі Знам’янки, 3 із Світловодська, 7 зі Знам’янського району, 2 з Компаніївського району.