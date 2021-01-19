БІЛЬШЕ 50 ЗГОРТКІВ МЕТАМФЕТАМІНУ: ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ ЧЕРГОВОМУ «ЗАКЛАДНИКУ»

За процесуального керівництва Кіровоградської місцевої прокуратури повідомлено про підозру 34-річному кропивничанину за фактом розповсюдження ним психотропних речовин (ч.1 ст. 307 КК України).

За даними слідства, 17 січня 2021 року співробітники патрульної поліції в районі Новомиколаївки зупинили 34-річного чоловіка. При собі він мав 51 згорток з речовинами, схожими на психотропні, замаскованими під використані пачки сигарет, так звані «закладки». Наразі експертами досліджено 15 вилучених згортків, в яких виявлено психотропну речовину метамфетамін. Чоловік зізнався правоохоронцям, що з метою заробітку займався так званими «закладками» по місту і уже встиг розмістити кілька «пакуночків». По інших згортках триває експертиза.

Особу затримано в порядку ст.208 КПК України. Йому уже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання, психотропних речовин з метою збуту) КК України.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування. Його здійснюють слідчі Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.