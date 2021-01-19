ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОДА ОЧОЛИЛА ЕЛЬЗА ЛЕЩЕНКО

Голова облдержадміністрації Андрій Назаренко підписав розпорядження про призначення на посаду директора департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації.

За результатами конкурсу департамент очолила Ельза Лещенко.

«Своїми першочерговими завданнями на посаді бачу насамперед безболісний перехід закладів і об’єктів освіти до громад. Друге – це підтримка і розвиток Малої Академії Наук, створення ліцеїв ІІІ ступеня, а також організація належної підготовки учнів до ЗНО. Третє – укріплення матеріальної бази ПТУ. Також важливий напрямок роботи, це розвиток інклюзії. Крім того, з огляду на вимогу часу, одним із викликів зараз є організація дистанційної освіти в закладах»,- зазначила Ельза Лещенко.

Вона додала, що активної участі у вирішенні потребує питання підвозу дітей шкільними автобусами у нових громадах та збалансоване меню у закладах освіти.

«У цілому проблем і викликів дуже багато, головне – комунікація з учителями, батьками, учнями – учасниками освітнього процесу. Тож будемо працювати», – підсумувала очільниця департаменту освіти і науки.