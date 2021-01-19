КАРАНТИН НА КІРОВОГРАДЩИНІ ДІЯТИМЕ ДО 28 ЛЮТОГО

З 26 січня Україна повернеться до «помаранчевої» зони карантину, який діяв до запровадження посиленого.

Про це зазначив начальник управління з питань цивільного захисту ОДА Володимир Слінченко.

«Поточний карантин запроваджено до 28 лютого. Найімовірніше, його продовжать до 31 березня тією ж постановою № 1236. Наразі немає підстав скасовувати адаптивний карантин. Хвороба не зникла», – наголосив Володимир Слінченко.

Нагадаємо, 8 січня в Україні почали діяти посилені карантинні обмеження для протидії розповсюдженню коронавірусу. Вони будуть чинними до 24 січня включно.