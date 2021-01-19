КОВІДНІ ЛІЖКА: ТРИ ЧВЕРТІ – ВІЛЬНІ

Наразі на COVID-19 хворіють 3447 жителів області, 3241 – лікується амбулаторно в умовах самоізоляції.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 19,6 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 21,8 %.

206 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 70;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 68;

Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 22;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 13;

Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 1;

Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 19;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 13.

Загалом до апаратів штучної вентиляції легень підключені 20 тяжких хворих: 17 – в обласній лікарні, 1 – в Добровеличківській ЦРЛ, 1 – в обласному госпіталі ветеранів війни та 1 – в Олександрійській міській лікарні.

Наразі 1050 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 842 вільні.