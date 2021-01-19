КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 19 СІЧНЯ

“Ковідна” статистика Кіровоградщини за останню добу: 29 мешканці області захворіли, 121 одужав, 1 помер.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 19 січня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 377 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 34.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

дванадцять у м. Кропивницькому;

один у м. Олександрія;

один у м. Світловодськ;

два у Благовіщенському районі;

два у Бобринецькому районі;

один у Гайворонському районі;

один у Знам’янському районі;

три у Кропивницькому районі;

один у Маловисківському районі;

один у Новгородківському районі;

один у Новоархангельському районі;

один у Новомиргородському районі;

два у Петрівському районі.

Одужали від коронавірусу 15 жителів Кропивницького, 23 з м. Олександрія, 24 в м. Знам’янка, 1 з Благовіщенського району, 5 у Гайворонському районі та стільки ж у Знам’янському районі, 18 із Добровеличківського району, 4 з Долинського району, 10 у Компаніївському районі, по 2 з Маловисківського, Новомиргородського й Новоукраїнського районів, а також 3 в Олександрійському районі та 7 з Петрівського району.

Нa Кіровогрaдщині зафіксували один летальний випадок COVID-19. Йдеться про 64-річну жінку з Новомиргородського району.