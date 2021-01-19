НАЗАРЕНКО: ЦЬОГО РОКУ ПЛАНУЄМО ДО ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ ДОБУДУВАТИ БЕЙСБОЛЬНИЙ СТАДІОН

Бейсбольний стадіон СДЮШОР-2 у Кропивницькому планують добудувати до проведення відбіркової частини чемпіонату Європи U18.

Про це в ефірі Сусільне.Кропивницький повідомив очільник Кіровоградщини Андрій Назаренко.

Він зазначив, що добудова бейсбольного стадіону є одним із пріоритетних завдань на цей рік.

«Ще один проєкт, який би я хотів реалізувати, – це завершення будівництва бейсбольного стадіону. Наша команда – 25-разовий чемпіон України. І стадіон у Кропивницькому – єдиний на всю Україну, який може приймати змагання міжнародного рівня. Вважаю, до кваліфікації чемпіонату Європи ми маємо добудувати об’єкт, щоб спортсмени могли займатися в гарних умовах», – сказав Андрій Назаренко.

Як уже повідомлялося, у 2021 році Кропивницький прийматиме кваліфікацію чемпіонату Європи з бейсболу U18.

Кваліфікація ЧЄ U18 у Кропивницькому відбудеться з 9 по 14 серпня.

Збірні-учасники української групи: Україна U18, Польща U18, Словаччина U18, Словенія U18, Румунія U18, Білорусь U18.

Інша група кваліфікації гратиме у шведському місті Сундбюберг: Швеція, Бельгія, Швейцарія, Великобританія, Росія, Туреччина.