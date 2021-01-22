ВИКРИТО АГЕНТА ФСБ РФ, ЯКИЙ ЗБИРАВ ДАНІ ПРО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ (ФОТО)

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури слідчими СВ УСБУ в області повідомлено про підозру мешканцю обласного центру за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, мешканець Кропивницького надав згоду представникам Федеральної служби безпеки Російської Федерації щодо співпраці на негласній основі з метою проведення підривної діяльності проти України. За завданням спецслужби країни-агресора збирав та передавав інформацію про військовослужбовців одного з підрозділів сил спеціальних операцій ЗС України, а також представників місцевих органів влади.

Затримали його контррозвідники СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що агент, який також є керівником осередку забороненої комуністичної партії, залучив до протиправної діяльності близьку родичку та ще одного мешканця Кропивницького.

Викритий агент активно пропагував радянську ідеологію і був нагороджений російською відзнакою «За службу родине».

, який за завданням спецслужби країни-агресора збирав та передавав інформацію про військовослужбовців одного з підрозділів сил спеціальних операцій ЗС України, а також представників місцевих органів влади.

Оперативники спецслужби встановили, що агент, який також є керівником осередку забороненої комуністичної партії, залучив до протиправної діяльності близьку родичку та ще одного мешканця Кропивницького.

Викритий агент активно пропагував радянську ідеологію і був нагороджений російською відзнакою «За службу родине».

В ході санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено засоби телекомунікаційного зв’язку та особисті записи з доказами злочинної діяльності.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Триває слідство. Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого відділу УСБ в Кіровоградській області.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.