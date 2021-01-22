ЗАГИНУВ ДИРЕКТОР КАР’ЄРУ: ПРОКУРАТУРА КАЖЕ ПРО ВБИВСТВО (ФОТО)

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Хід досудового розслідування за фактом загибелі керівника Іванівського гранітного кар”єра, що сталося учора, 21 січня,  в с. Іванівка, Долинського району Кіровоградщини,  на контролі керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.

Інформація про  те, що стався вибух  біля воріт приватного домоволодіння керівника  підприємства надійшла до поліції  по лінії «102» близько 17-ї години.  Власник дамоволодіння отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям, від яких помер на місці події.

Зараз правоохоронні органи працюють над виявленням та  встановленням причетних до злочину осіб. По справі  проводиться весь необхідний комплекс слідчих та оперативних заходів. Процесуальним прокурором у порядку ст. 36 КПК України надано слідчому ряд вказівок з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного провадження.

Слідством розглядається кілька версій мотивів вбивства.

Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

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