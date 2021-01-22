КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 22 СІЧНЯ

“Ковідна” статистика останньої доби: 28 мешканців регіону захворіли, 108 одужали, 1 людина померла.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 22 січня.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 315 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 25.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

чотирнадцять у м. Кропивницькому;

два у м. Світловодськ;

один у Долинському районі;

один у Компаніївському районі;

один у Кропивницькому районі;

один у Маловисківському районі;

один у Новгородківському районі;

три у Новоархангельському районі;

один у Новомиргородському районі;

два у Новоукраїнському районі;

один в Устинівському районі.

Одужали від коронавірусу 29 жителів обласного центру, 5 з м. Олександрія та стільки ж з Новоукраїнського району, 42 в м. Світловодськ, по 1 з Благовіщенського, Долинського, Кропивницького та Олександрійського районів, 3 в Бобринецькому районі, 2 з Гайворонського району та стільки ж з Новоархангельського, Онуфріївського та Устинівського районів, а також по 6 жителів з Компаніївського та Світловодського районів.

Нa Кіровогрaдщині зафіксували один летальний випадок COVID-19. Йдеться про 68-річного чоловіка з Новгородківського району.