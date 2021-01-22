НА КІРОВОГРАДЩИНІ ПЕРЕВІРЯТЬ БУДИНКИ ДЛЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ

Голова ОДА Андрій Назаренко доручив заступниці Світлані Лобановій відпрацювати питання створення відповідних комісій сьогодні, 22 січня.

«Страшна біда в харківському будинку для літніх людей змушує і нас належним чином реагувати. Ми не маємо права допустити повторення трагедії. Доручив своїй заступниці Світлані Лобановій невідкладно спільно з надзвичайниками та правоохоронцями відпрацювати питання створення комісій у районах», – зазначив Андрій Назаренко.

21 січня у Харкові в двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх, виникла пожежа, яка забрала життя 15 людей. Ще 11 перебувають у лікарнях, сімох розшукують.