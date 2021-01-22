ПОНАД 230 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ОТРИМАЛО ПІДПРИЄМСТВО З КРОПИВНИЦЬКОГО

Більше 3 млн грн одноразової матеріальної допомоги отримали понад 30 суб’єктів господарювання – юридичних осіб міста Кропивницького та району на виплату матеріальної допомоги 790 працівникам.

Серед ринкоутворюючих підприємств Кіровоградщини, які звернулися для отримання одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання – юридичним особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,спричиненої коронавірусом SARS-CоV-2, – ТДВ «Завод дозуючих автоматів».

Підприємство виробляє і реалізує дозатори вагові автоматичні для виробництва будівельних розчинів і бетонів, дозатори для фасування харчових продуктів, бетонозмішувальні установки, зерносушильні комплекси баштового і модульного типу, промислові та побутові котли на біопаливі, елеваторне обладнання, теплогенератори біопалива.

Упродовж своєї діяльності ТДВ «Завод дозуючих автоматів» співпрацює з Кіровоградським міськрайонним центром зайнятості у напрямку добору необхідних працівників.

Генеральний директорТДВ «Завод дозуючих автоматів» Євгеній Проскуров звернувся до Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості, працівники якого надали вичерпну фахову консультацію з отримання цього виду допомоги та коректного заповнення необхідного пакету документів.

«Підприємство отримало одноразову допомогу у розмірі понад230 тисяч гривеньна її виплату 49 працівникам. Завдячуючи отриманій державній підтримці, нам вдасться зберегти колектив та не зупинити повністю своєї діяльності»,–зазначивгенеральний директор ТДВ «Завод дозуючих автоматів» Євгеній Проскуров.