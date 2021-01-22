СКАЖЕНА ВАКЦИНАЦІЯ

Щодня ледь не з кожної праски ми чуємо: вакцина «Pfizer і BionTECH», вакцина «СпутнікV», «Moderna», «Sinovac». Експерти наввипередки коментують, яка з них більш ефективна. Дають прогнози – коли почнеться «Велика вакцинація» в Україні, і чи буде вона такою ж, як «Велике будівництво», про яке багато говорять, та майже ніхто не бачить. Та одна інформація про Кіровоградщину неймовірно чітко та виразно показує ставлення простого народу до цієї процедури.

Отже, минулоріч в області 42 власники домашніх тварин та худоби відмовилися від вакцинації своїх домашніх улюбленців та годувальників від сказу. Безкоштовної вакцинації!

Не те щоб у нас була епідемія чи пандемія цієї болячки. У 2020-му в області зареєстрували 82 випадки сказу: 30 серед лисиць, 22 серед котів, 18 серед собак, 10 у великої рогатої худоби та 2 – дрібної. Та все одно неприємно. Усі «відмовники» – власники Мурзиків та Сірків сплатили штраф від 51 до 170 гривень.

Але факт відмови від вакцинації – це щось за межею розуміння, про здоровий глузд тут говорити не доводиться взагалі. От чому? Бо на двадцять першому році двадцять першого століття люди не вірять у хворобу, яку описали як «водобоязнь» ще у п’ятому столітті до нашої ери? Чи, може, релігійні переконання їхніх собак та котів не дозволяють їм вакцинуватися? Чи хазяї бояться, що разом з вакциною їхній корові введуть електронний чіп та будуть контролювати її поведінку? Керуватимуть з «американського обкому», яку траву їм жувати?

Хоча, скоріше, справа в іншому. Вакцинація собак та котів йде на державному рівні. Може, люди вже настільки не довіряють державі, що навіть під загрозою сказу від щеплення відмовляються… Пригадується «Собаче серце» Булгакова, розмова за обідом, коли професор Преображенський відмовляє Борменталя пити казенну горілку: «Бог их знает, что они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придет в голову?» Схоже, десь приблизно так міркують і наші громадяни…

Екстраполювати цифри стосовно тварин на людей, звісно, геть некоректно. Але вже можна прогнозувати, що в масштабах країни від щеплення будуть відмовлятися десятки, а то й сотні тисяч людей. Це якщо процес буде для людей безкоштовний, державним коштом. А якщо за вакцинацію будуть брати гроші, то тих, хто відмовиться, будуть мільйони.

Офіційна ціна, за якою Україна купує в Китаї вакцину «Сіновак» – 504 гривні. Якщо процедура буде платною, то треба додати оплату транспортування та зберігання (ці вакцини зберігаються за низьких температур), організацію пунктів вакцинації, оплату послуг персоналу та ще щось нарахують обов’язково. Так що, можливо, коштувати укольчик буде тисячі півтори гривень. І багато хто від щеплення відмовиться, поки від теплопостачання не від`єднали за несплату. Доземний уклін владі, що поки ще не додумалися ввести штраф за відмову людини від щеплення від коронавірусу. Хоча ще не весна…

Геннадій РИБЧЕНКОВ