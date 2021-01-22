ТЕПЛО ПОДОРОЖЧАЄ, А ГАЗ – НІ

Кропивницький виконком планує підвищити тариф на тепло більше ніж на третину.

За інформацією директора департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Кропивницької міської ради Ніни Рахуби на розгляд чергового засідання виконавчого комітету 26 січня буде винесено питання встановлення для КП „Теплоенергетик” скоригованих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання.

Так, плата за тепло може зрости з 2005,6 тисячі гривень до 2734, 33 тисяч гривень за гігакалорію. У перерахунку на квадратуру житлової площі це означає подорожчання з 50 гривень 85 копійок до 69 гривень 33 копійок за квадратний метр.Це на 36% дорожче від діючого на сьогодні тарифу.

– Це вимушений крок. Підприємство “Теплоенергетик” має всі підстави подати до органу місцевого самоврядування пропозицію щодо підвищення тарифу, – зазначила Ніна Рахуба.

За її словами, змінилися складові, які впливають на розмір тарифу. Зокрема, ціна на газ, його доставку, ціна на електропостачання, водопостачання, розмір прожиткового мінімуму.

«Ціна на газ зросла на 50,8%, З 4000, 50 тисяч гривень до 6103 тисяч гривень. Ціна на електропостачання зросла на 33%. Вода – з 31,35 гривень до 37,08, тобто зросла на 18,3%. Прожитковий мінімум з 2189 гривень до 2393 гривень, тобто на 8,2%», – повідомила Ніна Рахуба.

Окрім того є ще й борги попереденьогопідприємства-теплопостачальника – ТОВ “ЦНТІ УНГА”, а це близько 67 мільйонів гривень.

“Оскільки наразі тарифи на теплопостачання не відповідають ринковій ціні, підприємство щомісячно отримує мільйонні збитки. Єдиний можливий варіант вирішення проблеми – підвищення тарифу на тепло до економічно обгрунтованого рівня”, – роз’яснила пані Рахуба.

За словами Рахуби, органи місцевого самоврядування зобов’язані встановити економічно обґрунтований тариф. Якщо вони затверджують нижчий тариф, то мають визначитись із джерелом дофінансування підприємства. Тобто, якщо тариф буде нижчим для споживачів, то доплачувати різницю доведеться із міського бюджету, тобто із податків кропивничан.

При цьому посадовиця зауважила, що станом на сьогодні у Кропивницькому, порівняно з іншими обласними центрами, діє один з найнижчих тарифів на теплопостачання для населення.

А між тим кропивничани заборгували за тепло вже понад сто мільйонів гривень.

За словами Ніни Рахуби, тепловики активно працюють з населенням заключаючи договори реструктуризації боргів, тим не менш позитифвного ефекту це наразі не приносить.

Підвищення тарифів на тепло у Кропивницькому вже обговорили на рівні керівництва області – це питання підняли члени Громадської ради при ОДА під час зустрічі з очільником Кіровоградщини Андрієм Назаренком.

«Сьогодні ми бачимо, що в Кропивницькому йде мова про підвищення тарифів на тепло. Для багатьох жителів здорожчання буде непосильним», – акцентував голова Громадської ради Анатолій Войний.

Очільник регіону зауважив, що встановлення тарифів на тепло – зона відповідальності міської ради.

«Рішення про вартість послуги теплопостачання приймає міська рада. Вплинути на місцеве самоврядування, самі розумієте, повноважень у мене немає. Сьогодні завдання міськради пояснити людям, наскільки обґрунтовані нові тарифи на тепло. Найголовніше, щоб не допускалося завищення», – прокоментував Андрій Назаренко.

Що стосується ціни на газ, то на Кіровоградщині тариф становитиме 6,99 гривні за кубометр. Але – у лютому. В Україні запроваджується державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень. Вартість газу, яка встановиться на цей період буде уніфікованою для всіх громадян – 6,99 гривні за метр кубічний. Діючий, 7,22 гривні за кубометр, теж називають одним з найнижчих в Україні. Зокрема, про це заявляє директорка департаменту ЖКГ облдержадміністрації Ольга Довжук:

«Постачальник газу визначив тариф на рівні 7,22 гривні за кубометр із ПДВ для споживачів із лічильниками. Це один із найнижчих тарифів на газ в Україні. Фактично ми отримуємо носій напряму у «Нафтогазу»», – пояснила посадовиця.

Ольга Довжук також зауважила, що на облгази чекає перевірка з питання встановлення тарифів на транспортування газу.

Із січня 2021 року «Кіровоградгаз» встановив тариф на послуги з розподілу газу на рівні 1,92 гривні.

«Зараз йдеться про встановлення максимально граничної ціни на розподіл газу на рівні 1,79 гривні за кубометр. Уже готовий відповідний законопроєкт. Залишається дочекатися, коли його проголосують», – прокоментувала директорка департаменту ЖКГ.