ВИЯВЛЯЄТЬСЯ, ЦЕ НЕ ТАК І СКЛАДНО…

Вже майже два тижні в Україні діє закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». За яким уся сфера обслуговування має перейти на українську мову. І знаєте, не зупинилися планети; жоден мешканець Харкова чи Одеси не вивернув щелепи, виговорюючи «багатонаціональний» чи «позиціонування»; Савік Шустер все так же продовжує вести своє шоу з надання інформаційних послуг російською мовою…

Так, билися в істериці – «дискримінація за мовною ознакою», «мовний терор», «відродження системи доносів, тепер за мову» – російські телеканали днів чотири, та й ті вже заспокоїлись.. Нічого нового.

Більшість країни і не помітила нововведення, побиваючись від неможливості купити шкарпетки у локдаун. Виявилося, що продавцю чи бармену сказати «доброго ранку, що бажаєте?» не так вже й складно, навіть коли він народився у Суздалі чи в Хохломі. А потім – за згодою з клієнтом – переходь хоч на китайську.

Насправді в Україні вже є постраждала від мовного закону. Це власниця одеського закладу доставки їжі «Артіль у Машковичей». 16 січня на сайті закладу з’явився такий текст:

«Шалом люби друзи. Наступнойи недили, будемо готувати справжни хинкали з бараныною зи правыльного тиста.

Так зийшлися зиркы, що до нас прыйыхав друг симьи, справжний грузынський повар, Гулади.

Не прогавьтэ момент, встыгнить замовыты, лише мисяць в Одеси.

Завжды ваша Артель у Машковичей».

Багато хто сприйняв це як знущання над мовою (а у законі є й такі статті), власницю зацькували в соцмережах, почали дзвонити з погрозами. Запис прибрали, але підприємство довелося закрити. Ну це трохи перебір, це ж Одеса, гумор там специфічний.

До речі, є у законі різні моменти. Наприклад, «Назви географічних об’єктів та об’єктів топоніміки, розташованих на території інших держав… при використанні в Україні подаються державною мовою у транскрипції з мови оригіналу з урахуванням особливостей української фонетики та правопису». Тобто китайський Пекін треба називати як у них – Бейцзин. Та і не китайський, бо самі китайці називають свою країну «Чжунго». А угорці називають свою країну не Угорщина і не Венгрія, а Мадьярорсаг. Ну, та закон дозволяє застосовувати звичні нам назви.

«Якщо такий географічний об’єкт, об’єкт топоніміки має назву українського походження, то така назва може застосовуватися замість або поряд з іншомовною. В офіційних документах назві українського походження надається перевага».

На загал, хай закон працює, в його необхідності може сумніватися лише людина без совісті та без батьківщини.

Головне, аби цей закон 16 січня зайшов до пам’яті українців як заміна диктаторським законам 16 січня 2014 року. Хто ще пам’ятає, там були заборона носити маски (хто б міг подумати, що скоро буде заборонено бути без маски), заборона руху колон авто, заборона наметів на мітингах, заборона збирати інформацію про міліцію та суддів, дозвіл на проникнення до приватних приміщень силовиками, обов’язкова реєстрація усіх власників мобілок тощо, там багато було.

Нумо говорити українською!

Геннадій РИБЧЕНКОВ