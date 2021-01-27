ЗА 2020 РІК ВЛАСНИКИ ПАЇВ ОТРИМАЛИ 1,62 МІЛЬЯРДА ГРИВЕНЬ НА КІРОВОГРАДЩИНІ

За минулий рік власники паїв в області отримали 1,62 мільярда гривень оплати за надання в користування своїх земельних ділянок.

Про це повідомив перший заступник голови ОДА Валерій Жалдак.

«Середній розмір орендної плати на Кіровоградщині становить понад півтори тисячі гривень за гектар», – уточнив він.

Також перший заступник голови ОДА зазначив, що загалом сільськогосподарські агроформування регіону уклали з власниками земельних ділянок більш як 215 тисяч договорів на оренду земель загальною площею 997,11 тисячі гектар.

Валерій Жалдак нагадав, що в Україні триває реалізація земельної реформи.

«Коли ми говоримо про земельну реформу, маємо перш за все розуміти, що нові правила дають можливість створити прозорі умови для набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Крім того, земельна реформа сприяє значному розширенню інвестиційних можливостей в аграрному секторі Кіровоградщини», – підкреслив посадовець.

Нагадаємо, у липні 2021 року набирає чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення», який скасовує мораторій на розпорядження землями сільськогосподарського призначення приватної власності.

Закон передбачає формування легального поля для запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення і дає змогу забезпечити реалізацію конституційних прав громадян вільне розпоряджатися своєю власністю.