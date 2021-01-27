КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 27 СІЧНЯ

“Ковідна” статистика Кіровоградщини за добу: 48 захворіли, 157 одужали, 3 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 27 січня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 468 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 18 тестувань.

Випадки від COVID-19 зареєстрували:

одинадцять у м. Кропивницькому;

один у м. Знам`янка

один у Вільшанському районі;

чотири у Гайворонському районі;

один у Голованівському районі;

п’ять у Добровеличківському районі;

чотири у Долинському районі;

два у Кропивницькому районі;

три у Маловисківському районі;

шість у Новоукраїнському районі;

шість в Олександрівському районі;

один у Петрівському районі;

один у Світловодському районі;

два в Устинівському районі.

Одужали від коронавірусу 136 жителів обласного центру, по 1 з м. Олександрія, Компаніївського та Новоукраїнського районів,5 в м. Знам’янка 2 з м. Світловодськ та стільки ж з Гайворонського району, а також по 3 жителів з Бобринецького, Новгородківського та Новомиргородського районів.

Нa Кіровогрaдщині за добу зафіксували 3 летальні випадки внаслідок COVID-19. Йдеться про 65-річного чоловіка з Новоукраїнського району, 89-річну жінку з м. Кропивницький та 67-річного чоловіка з Кропивницького району.