КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 27 СІЧНЯ

“Ковідна” статистика Кіровоградщини за добу: 48 захворіли, 157 одужали, 3 померли.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 27 січня.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 468 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 18 тестувань.
Випадки від COVID-19 зареєстрували:
одинадцять у м. Кропивницькому;
один у м. Знам`янка
один у Вільшанському районі;
чотири у Гайворонському районі;
один у Голованівському районі;
п’ять у Добровеличківському районі;
чотири у Долинському районі;
два у Кропивницькому районі;
три у Маловисківському районі;
шість у Новоукраїнському районі;
шість в Олександрівському районі;
один у Петрівському районі;
один у Світловодському районі;
два в Устинівському районі.
Одужали від коронавірусу 136 жителів обласного центру, по 1 з м. Олександрія, Компаніївського та Новоукраїнського районів,5 в м. Знам’янка 2 з м. Світловодськ та стільки ж з Гайворонського району, а також по 3 жителів з Бобринецького, Новгородківського та Новомиргородського районів.
Нa Кіровогрaдщині за добу зафіксували 3 летальні випадки внаслідок COVID-19. Йдеться про 65-річного чоловіка з Новоукраїнського району, 89-річну жінку з м. Кропивницький та 67-річного чоловіка з Кропивницького району.