У КРОПИВНИЦЬКОМУ ВИКРИТО ЧЕРГОВУ ПІДПІЛЬНУ ПОРНОСТУДІЮ (ФОТО)

На території обласного центру правоохоронними органами викрито діяльність ще однієї порностудії.

Цього разу інтернет-порностудії облаштували в орендованому офісному приміщенні в одному із мікрорайонів міста. Протиправну діяльність організували двоє кропивничан. До протиправної діяльності залучили близько десяти дівчат-моделей віком від 18 до 25 років. Порномоделі у режимі онлайн спілкувалися з клієнтами і транслювали відео порнографічного характеру, орієнтуючись на побажання клієнта.

Наразі в офісному приміщенні, де функціонували порностудії, проведено низку санкціонованих обшуків, у ході яких вилучено комп’ютерну техніку, фото та відеотехніку, пристосування для задоволення сексуальних та еротичних потреб, чорнові записи, банківські картки та флеш-накопичувачі.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

Встановлюються усі обставини кримінальної події. Вирішується питання повідомлення про підозру особам, причетним до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Триває слідство.

Оперативний супровід – відділ ВБЗПТЛ, досудове розслідування здійснюють СУ ГУНП в області.