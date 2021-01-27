У ТРЬОХ НОВОУТВОРЕНИХ ГРОМАДАХ КІРОВОГРАДЩИНИ ВЖЕ ЗАПРАЦЮВАЛИ ВЛАСНІ ЦНАПИ

Повноцінно отримувати адміністративні послуги вже мають можливість жителі Бобринецької, Добровеличківської та Компаніївської громад.

Про це повідомив перший заступник голови ОДА Валерій Жалдак.

«З огляду на реформу, зараз в області триває робота з розбудови мережі ЦНАПів органами місцевого самоврядування. У першу чергу ЦНАПи мали створити органи місцевого самоврядування, які раніше були адміністративними центрами районів», – пояснив Валерій Жалдак.

Він також повідомив, що рішення про створення центрів із надання адмінпослуг також прийняли Благовіщенська, Маловисківська, Новомиргородська міська та Вільшанська, Голованівська, Онуфріївська, Петрівська, Устинівська селищні ради.

У Гайвороні, Долинській, Новгородці й Олександрівці адміністративні послуги надаватимуть окремі працівники виконавчих комітетів.

«Без змін працюють ЦНАПи в обласному центрі, Олександрії, Знам’янці, Світловодську та Помічній. Також надання адміністративних послуг забезпечують сільські ради Соколівки, Піщаного Броду і Кетрисавнівки», – додав перший заступник голови ОДА.

За формацією Валерія Жалдака, на завершальній стадії знаходиться реалізація проектів зі створення та модернізації ЦНАПів в рамках програми «U-LEAD з Європою» Приютівської, Новопразької селищних та Аджамської, Тишківської, Дмитрівської сільських рад.

Програма : «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом та країнами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією. Вона призначена для створення багаторівневої системи управління, яка є прозорою, підзвітною та реагує на потреби громадян.