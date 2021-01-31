КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 31 СІЧНЯ

“Ковідна” статистика Кіровоградщини останньої доби: 24 захворіли, 47 одужали, 2 померли.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 191 ПЛР-тестування, в обласній лікарні – 19.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 31 січня.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

десять у м. Кропивницькому;

чотири у м. Олександрія;

п’ять у Компаніївському районі;

один у Кропивницькому районі;

три у Маловисківському районі;

один у Новоукраїнському районі.

Одужали від коронавірусу 9 жителів обласного центру, 2 з м. Знам’янка, 26 у Голованівському районі, 5 жителів Новоукраїнського району, 2 з Маловисківського району та по 1 з Бобринецького, Добровеличківського, Новомиргородського районів.

Нa Кіровогрaдщині за минулу добу зафіксували 2 летальні випадки COVID-19. Йдеться про 82-річного чоловіка з м. Кропивницький та чоловіка 56-ти років з м. Знам’янка.

Наразі на COVID-19 хворіють 2560 жителів області, 2410 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 14,3 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 16,0 %.

150 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 55;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 41;

Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 16;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 7;

Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 2;

Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 19;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 10.

Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 13 тяжких хворих: 9 – в обласній лікарні, 1 – в Добровеличківській ЦРЛ, 1 – в Олександрійській міській лікарні, 1 – в обласному госпіталі ветеранів війни, 1 – в Маловисківській ЦРЛ.

Наразі 1050 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 900 вільні.